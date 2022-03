iPhone SE 2022 vs. iPhone 11: dit zijn de belangrijkste verschillen

Voor de prijs van een iPhone SE 2022 heb je tegenwoordig een prima oudere iPhone. iPhoned zet de iPhone SE 2022 tegenover de (nog steeds populaire) iPhone 11: dit zijn de belangrijkste verschillen!

iPhone SE 2022 vs iPhone 11: de verschillen

Nu de iPhone SE 2022 (soms ook wel iPhone SE 3 genoemd) uit is, blijkt hij toch net wat duurder te zijn dan de vorige iPhone SE (uit 2020). De prijzen liggen 40 euro hoger, want de versie met 64GB kost nu 529 euro.

Voor dat geld kun je ook een prima oudere iPhone kopen. Daarom vergelijken we de iPhone SE 2022 met de nog steeds populaire iPhone 11. Dat toestel is nu te koop voor een hele nette prijs (ongeveer 557 euro) en hij heeft verschillende functies die de iPhone SE 2022 niet heeft. Daarnaast is de iPhone 11 ook refurbished te koop voor 365 euro, wat de prijs nog interessanter maakt.

iPhone 11 specificaties

De iPhone 11 verscheen in 2019. Het toestel werd gelijktijdig met de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max geïntroduceerd. De Pro-modellen hebben onder meer een beter scherm en een extra camera, maar ze zijn wel duurder.

De iPhone 11 heeft een A13-chip. Volgens Apple is de A13-chip zo’n 20 procent krachtiger dan de A12-variant, die in de iPhone XR zit. De opvolger (de A14-chip) vind je terug in de iPhone 12.

Alle iPhone 11-camera’s hebben een 12 megapixel-resolutie. Dit geldt dus ook voor de voorste camera. De iPhone 11 heeft twee camera’s achterop: een groothoeklens en ultragroothoeklens. De ultragroothoek komt je goed van pas bij het maken van landschapsfoto’s, of bijvoorbeeld om een grote vriendengroep/familie te fotograferen.

Daarnaast is hij er in allerlei leuke kleuren: zwart, zilver, geel, groen, paars en rood. Het scherm is 6,1 inch groot, hij heeft Face ID en een modern design met een notch.

iPhone SE 2022 specificaties

De iPhone SE 2022 heeft de nieuwe A15-chip, die ook in de iPhone 13 zit. Hij heeft de oude look van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de smartphone nog steeds een thuisknop heeft. Verder is Touch ID ook weer aanwezig, maar van Face ID ontbreekt ieder spoor. Verder is de iPhone SE 2022 te koop in de kleuren wit, rood en zwart.

De iPhone SE 3 heeft een lcd-display van 4,7 inch en ondersteuning voor 5G. Er zit een enkele camera achterop het toestel, net als bij de iPhone SE 2020. Dit is een 12 megapixel-camera. De selfiecamera is een 7 megapixel-frontcamera.

Door de nieuwe A15-chip maak je met de iPhone SE 2022 toch best mooie foto’s. Dit komt door de betere beeldsignaalprocessor. Verder ondersteunt de iPhone SE 2022 Smart HDR 4 en fotografische stijlen.

Kiezen maar: iPhone 11 of iPhone SE 2022

Welk toestel het beste is kun je niet zomaar zeggen. Het grootste voordeel van de iPhone SE 2022 is de snellere processor (de A15) en daarmee de langere ondersteuning voor iOS-updates (tot en met 2026). De grote nadelen zijn de enkele camera achterop, het ontbreken van Face ID en het oude iPhone-uiterlijk (dat kan anno 2022 écht niet meer, Apple!).

De iPhone 11 kost nieuw ongeveer hetzelfde als een iPhone SE 2022, maar refurbished is hij zelfs nog een stuk goedkoper. De voordelen van de iPhone 11 vs de iPhone SE 2022 zijn vooral: Face ID, meerdere camera’s achterop, een groter scherm, nieuwer design en hij is in meer kleuren beschikbaar. Het grootste nadeel is het ontbreken van 5G en de kortere ondersteuning voor nieuwe iOS-updates. Door de oudere A13-chip is dit waarschijnlijk tot en met 2024.

Koopadvies

Welke iPhone je dan moet kopen komt eigenlijk neer op het volgende: ben je erg zuinig op je toestel en van plan om langer dan 3 jaar met je iPhone te doen? Vind je daarnaast het oude design niet erg? Koop dan de iPhone SE 2022.

Ben je van plan om over 3 tot 4 jaar een nieuwe iPhone te kopen? Of vind je het ouderwetse design van de iPhone SE 2022 niet om aan te zien? Neem dan nu een (refurbished) iPhone 11.

Wil je zeker weten dat je de beste prijs hebt? Check dan onze prijsvergelijkers op iPhoned. Hierin vind je al het aanbod bij elkaar en steun je ook nog eens de website.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Apple-nieuws? Check dan regelmatig de iPhoned-website! Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!