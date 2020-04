De release van de iPhone SE Plus laat nog lang op zich wachten. Volgens een nieuw gerucht brengt Apple de grote broer van de kersverse iPhone SE pas volgend jaar uit. Het toestel zou in de tweede helft van 2021 verschijnen.

‘iPhone SE Plus release vertraagd tot tweede helft 2021’

Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo, een bekende Apple-insider. Hij deed eerder de voorspelling dat de iPhone SE Plus in de eerste helft van 2021 zou verschijnen, maar daar komt hij nu op terug. De grotere versie van de betaalbare iPhone SE 2020 zou namelijk zijn uitgesteld naar eind 2021.

Verder blijft Kuo bij zijn eerdere voorspellingen. Dat betekent dat de iPhone SE Plus weaarschijnlijk een 5,5 of 6,1 inch-display krijgt. Wel zouden de schermranden smaller zijn, net zoals bij de iPhone 11. Face ID zou achterwege blijven. In plaats daarvan ontgrendel je het toestel volgens Kuo via Touch ID, net als bij de reguliere iPhone SE 2020. De vingerafdrukscanner zou in de aan/uit-knop aan de rechterkant van de behuizing zitten.

Het ontbreken van Face ID is wellicht een nadeel, maar brengt ook een voordeel met zich mee. Er is namelijk een minder grote notch nodig, omdat er geen aanvullende sensoren voor de gezichtsherkenning in verwerkt hoeven worden. Kuo voorspelt daarom dat de iPhone SE Plus een kleinere inkeping heeft dan bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max.

Kuo heeft geen details verstrekt over de prijzen van de ‌iPhone‌ SE Plus. Waarschijnlijk is het toestel redelijk betaalbaar, aangezien de reguliere versie dit ook is. Vermoedelijk is de Plus-variant wel iets duurder dan het instapmodel, dat een adviesprijs van 489 euro heeft.

Meer over de iPhone SE 2020

Apple heeft pas recent de ‌iPhone SE uitgebracht, een betaalbare telefoon die qua ontwerp vergelijkbaar is met de ‌iPhone‌ 8. Los van het ontwerp verschilt de SE verder veel van deze oudere Apple-telefoon.

De iPhone SE lijkt intern veel meer op een iPhone 11, aangezien hij draait op dezelfde A13-processor. De telefoon combineert dus een ouder ‌iPhone‌-ontwerp met moderne specificaties. Hierdoor is hij een stuk goedkoper dan we van Apple gewend zijn.

