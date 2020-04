De iPhone SE uit 2016 krijgt later vandaag eindelijk een opvolger. Het compacte model verschijnt in drie kleuren en is vanaf volgende week te bestellen. Opvallend genoeg sleutelt Apple niet aan de naam. Die blijft iPhone SE.



‘iPhone SE onthulling vindt vandaag plaats’

Dat claimt het doorgaans goed ingevoerde 9to5Mac. De website sprak met een betrouwbare, maar anonieme bron. Deze persoon zegt dat Apple het nieuwe toestel simpelweg iPhone SE gaat noemen. Dit zou opvallend zijn, want tot nog toe hebben we vooral de namen iPhone SE 2 en iPhone 9 voorbij zien komen.

Het nieuwe instapmodel verschijnt volgens 9to5Mac in drie kleuropties: wit, zwart en PRODUCT(Red). Bij laatstgenoemde doneert Apple een deel van de opbrengst aan goede doelen. Daarbij zou je straks uit vijf soorten beschermhoezen kunnen kiezen: 2 kunststofhoesjes (wit en zwart) en 3 van leer (blauw, rood en zwart).

Daarnaast claimt de bron dat de nieuwe iPhone SE drie soorten opslagcapaciteit heeft: 64GB/128GB of 256GB. Jammer genoeg is 9to5Mac niet op de hoogte van de adviesprijs, maar gokt dat het instapmodel rond de 400 dollar gaat kosten. De europrijs wordt waarschijnlijk hoger, onder meer door belastingen.

Tot slot schrijft de Amerikaanse website dat de onthulling van de iPhone SE vandaag plaatsvindt. Vervolgens zou je het toestel vanaf volgende week al vooruit kunnen bestellen. Eerder vandaag plaatste Apple overigens ook al een screenprotector voor de iPhone SE op haar webshop. Dit duidt erop dat de onthulling zeer nabij is.



Dit (denken we al te) weten over de iPhone SE

De iPhone SE 2/iPhone 9 of simpelweg iPhone SE duikt de afgelopen maanden vrijwel dagelijks op in geruchten. Het toestel schijnt qua uiterlijk op de iPhone 8 uit 2017 te gaan lijken. Dit toestel heeft een 4,7 inch-scherm met randen aan de boven- en onderkant van het display. Ook is er een fysieke homeknop aanwezig.

Aan het design wordt dus waarschijnlijk weinig gesleuteld, maar dat geldt niet voor de specificaties. De nieuwe iPhone SE zou namelijk een A13-processor krijgen. Deze chip kennen we van de drie iPhone 11-telefoons. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone SE-release? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis iPhoned-app voor je iPhone en iPad!

