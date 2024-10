iPhone SE 4 én iPad Air komen begin 2025 (met deze functies)

Apple komt begin 2025 met de iPhone SE 4 én de iPad Air 2025. Deze functies komen naar de nieuwe toestellen!

Nu de iPhone 16, Apple Watch Series 10, iPad Pro én iPad Air 2024 zijn uitgebracht heeft Apple de meeste releases van het jaar alweer gehad. Dat betekent dat we langzaam naar 2025 kunnen kijken. Geruchten voorspellen dat de iPhone SE 4 en de iPad Air 2025 de eerste toestellen zijn die Apple volgend jaar uitbrengt. Vooral de iPhone SE krijgt een grote update, want de telefoon neemt veel functies van de iPhone 14 over.

Apple neemt bij de iPhone SE 4 definitief afscheid van de thuisknop, die we nu wel nog bij de iPhone SE 3 zien. In plaats daarvan krijgt het toestel Face ID, waardoor het scherm groter wordt. De iPhone SE 4 heeft een 6,1-inch oled-scherm, net als de iPhone 14. Ook onder de motorkap worden grote veranderingen doorgevoerd, want de telefoon draait op de A18-chip. Daarmee krijgt zelfs de goedkoopste iPhone ondersteuning voor Apple Intelligence.

Apple werkt aan iPad Air 2025

Naast de iPhone SE 4 brengt Apple begin 2025 ook de nieuwe generatie van de iPad Air uit. De iPad Air werd dit jaar voor het eerst uitgebracht in twee formaten, je hebt nu de keuze uit een 11- en een 13-inch versie. Eerder was alleen de iPad Pro beschikbaar in deze afmetingen, dus je hebt nu geen duurdere Pro meer nodig voor een groter display. Het is de verwachting dat Apple de iPad Air 2025 opnieuw uitbrengt met een 11- en 13-inch scherm.

Verder worden er geen wijzigingen in het design van de tablet verwacht. Apple voert vooral veranderingen in de hardware door, zo krijgt de iPad 2025 een nieuwe processor. De iPad Air 2024 draait op de M2-chip, bij de volgende iPad Air is dat mogelijk de M3- of de M4-chip. Laatstgenoemde zien we nu al terug bij de iPad Pro 2024. Het is nog niet bekend welke veranderingen Apple nog meer doorvoert.

Volgende maand al nieuwe producten

Volgens Apple-kenner Mark Gurman is Apple van plan om de iPad Air en de iPhone SE 2025 al begin komend jaar uit te brengen. Dat is verrassend, want de iPad Air 2024 werd later uitgebracht, die verscheen in mei. De kans bestaat dus dat Apple twee generaties van de iPad Air uitbrengt binnen één jaar. Mogelijk is de release in maart, zo verscheen de iPhone SE 2022 op 18 maart. De kans is groot dat we bij de iPhone SE 4 een soortgelijke releasedatum zien.

De iPad Air 2025 en iPhone SE 4 zijn waarschijnlijk de eerste toestellen die we volgend jaar gaan zien, maar Apple brengt in 2024 ook nog een aantal producten uit. Deze maand verschijnen waarschijnlijk de iPad mini 2024, iPad 2024, MacBook Pro 2024, iMac en Mac mini. Apple kondigt deze apparaten vermoedelijk aan tijdens een evenement eind oktober. Benieuwd wat je kunt verwachten? Lees hier alles over het oktober-evenement!