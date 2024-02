‘iPhone SE 4 krijgt Dynamic Island’ – dit weten we al

De volgende iPhone SE krijgt naar verluidt een Dynamic Island, waardoor de telefoon wel heel erg op de iPhone 14 Pro lijkt. Dit weten we al!

Dynamic Island komt naar iPhone SE 4

Het is alweer even geleden dat Apple de goedkope variant van de iPhone heeft uitgebracht, want de laatste iPhone SE verscheen in 2022. De telefoon heeft inmiddels een verouderd design, dat sterk doet denken aan de iPhone 8. Zo heeft de telefoon nog steeds een thuisknop met Touch ID. Volgens nieuwe geruchten komt daar verandering in bij de volgende iPhone SE, want de telefoon krijgt dan eindelijk Face ID én het Dynamic Island.

Het was al duidelijk dat Apple bij de volgende iPhone SE definitief afscheid neemt van de homeknop. In plaats daarvan wordt de telefoon voorzien van Face ID. Nu blijkt dat de Face ID-sensor niet wordt weggewerkt in de notch, maar dat de iPhone SE 4 ook een Dyanmic Island krijgt. Zo verdwijnt dus niet alleen de thuisknop, maar ook de notch definitief bij de iPhone SE. Zo ziet de nieuwe telefoon eruit volgens geruchten:

Based on what has been reported to me, the iPhone SE could have a design very similar to that of the current iPhone 16 still in development. The new iPhone SE will most likely have a single camera instead of the double one of the iPhone 16 models, otherwise it seems that the… pic.twitter.com/Z1Gio4nBRu — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 8, 2024

iPhone SE krijgt veel meer functies

Het Dynamic Island heeft ook bij de iPhone SE 4 meerdere functies. Zo zie je bijvoorbeeld de timer die op de achtergrond loopt of de muziek waar je op dat moment naar luistert. Apple introduceerde het Dynamic Island bij de iPhone 14 Pro (Max) en bracht de feature daarna naar de gehele iPhone 15-serie. De functie is ongewijzigd gebleven, dus het Dynamic Island werkt bij de iPhone SE waarschijnlijk hetzelfde.

Door het Dynamic Island lijkt de iPhone SE 4 enorm op de iPhone 14 Pro, maar met een iets aangepast ontwerp. De iPhone SE 4 heeft volgens geruchten dezelfde behuizing als de 6,1-inch iPhone 14, maar dan met één camera in plaats van twee. Die camera is vermoedelijk wel een stuk beter met maar liefst 48 megapixel. Bij de huidige iPhone SE is dat slechts 12 MP.

De iPhone SE 4 krijgt mogelijk zelfs een functie die de iPhone 14 Pro helemaal niet heeft, want ook de actieknop komt naar verluidt naar de nieuwe telefoon. Apple introduceerde de actieknop pas bij de iPhone 15 Pro (Max). Volgens geruchten komt die knop naar alle iPhone 16-modellen én naar de iPhone SE 4. Met het Dynamic Island en de actieknop lijkt de iPhone SE 4 dus nog eerder op de iPhone 15.

Release van iPhone SE 4 nog onduidelijk

De iPhone SE 4 krijgt met het Dynamic Island en Face ID dus een behoorlijk aangepast design. Wanneer de volgende goedkope iPhone precies verschijnt blijft nog even afwachten, het is in ieder geval niet de verwachting dat de telefoon dit jaar verschijnt. Volgens geruchten kunnen we de iPhone SE 4 vermoedelijk pas volgend jaar verwachten, Apple brengt eerst de iPhone 16 op de markt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo is Apple daarom van plan om de iPhone SE 4 eind dit jaar of pas in 2025 uit te brengen. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen, waardoor de iPhone SE 4 naast het Dynamic Island mogelijk nóg meer nieuwe functies krijgt. Wil je nu alvast meer weten over de volgende goedkope iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone SE 4!

