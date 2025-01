De volgende iPhone SE krijgt mogelijk toch een Dynamic Island

Apple komt binnenkort met een nieuwe iPhone SE en die krijgt mogelijk toch een Dynamic Island. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 4 krijgt mogelijk een Dynamic Island

Het nieuwe gerucht is afkomstig van de bekende X-gebruiker Evan Blass. Hij deelde onlangs codeverwijzingen over verschillende aankomende Apple-apparaten. Het gaat om de iPad Air M3 (11-inch), iPad Air M3 (13-inch), iPad 11 en iPhone SE 4. De nieuwe iPhone SE wordt hier iPhone SE (4e generatie) genoemd. Dat maakt de mogelijk alternatieve naam ‘iPhone 16E‘ weer twijfelachtig.

Blass deelde daarnaast een afbeelding van de nieuwe iPhone SE. Op die afbeelding is (niet heel goed) te zien dat het toestel een Dynamic Island heeft in plaats van een notch. Tot nog toe is het Dynamic Island beschikbaar op de iPhone 14 Pro-modellen, alle vier de iPhone 15-modellen en alle vier de iPhone 16-modellen.

Links de originele afbeelding, rechts met verhoogde helderheid.

Er zijn tegenstrijdige geruchten geweest over de vraag of de volgende iPhone SE een Dynamic Island of een notch zal hebben. Of deze afbeelding klopt, blijft dus nog even afwachten. Evan Blass heeft geen verdere details onthuld over de volgende iPhone SE.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de iPhone SE 4

De nieuwe iPhone SE lijkt waarschijnlijk op de iPhone 14. We verwachten een 6,1-inch OLED-scherm, Face ID, een USB C-poort, een enkele 48-megapixelcamera aan de achterzijde, een nieuwere chip uit de A-serie, 8 GB werkgeheugen voor ondersteuning van Apple Intelligence en de eerste door Apple ontworpen 5G-modem. Volgens analist Ming-Chi Kuo wordt de iPhone SE 4 in maart of april uitgebracht, net als alle drie de vorige iPhone SE-modellen.

De huidige iPhone SE lijkt op de iPhone 8, met verouderde functies zoals een Touch ID-knop, Lightning-poort en dikke randen rond het display. De prijs begint bij € 469,-, maar we verwachten minimaal een lichte prijsverhoging voor het volgende model.

De iPhone SE 2022.

In het gerucht van Blass worden ook een nieuwe iPad Air en instapmodellen van de iPad 11 genoemd. Die lijken geen duidelijke veranderingen in het ontwerp te hebben. Deze apparaten worden waarschijnlijk ook in maart of april van dit jaar aangekondigd.