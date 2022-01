‘iPhone SE 3 met iPhone 8-design en 5G, redesign uitgesteld naar 2024’

Dat er een iPhone SE 3 komt is vrijwel zeker, maar hij houdt het design van de iPhone 8. Een mogelijke nieuwe versie met een nieuw uiterlijk hoef je (jammer genoeg) niet voor 2024 te verwachten.

iPhone SE 3 met iPhone 8-design

Waarschijnlijk mogen we dit jaar een nieuwe iPhone SE 3 verwachten. Dit zegt de betrouwbare leaker Dylandkt op Twitter. Hij vertelt verder dat de iPhone SE 2022 die we dit jaar nog gaan krijgen een betere chip heeft en ondersteuning voor 5G.

Apple stopt er waarschijnlijk een krachtige A15 Bionic-chip in, die we al kennen van de nieuwste iPhone 13 (Pro). De huidige SE heeft een A13 Bionic-chip die alweer wat ouder is. Het uiterlijk blijft wel hetzelfde als de voorgaande versie, de iPhone SE 2020.

iPhone SE met nieuw uiterlijk: uitgesteld tot 2024

Volgens Ming-Chi Kuo verschijnt er later ook een vierde generatie iPhone SE, met meer interessante verbeteringen. Het toestel zou bijvoorbeeld een moderner design krijgen. Naar verluidt lijkt hij op de iPhone XR uit 2018. Dylandkt voegt hier nu aan toe dat deze iPhone SE is uitgesteld en je hem waarschijnlijk pas in 2024 hoeft te verwachten.

Volgens de geruchten gaat er geen Face ID op deze iPhone komen. De TrueDepth-camera voor Face ID is een van de duurste onderdelen die in een iPhone zitten. Daarom ligt het voor de hand dat we deze techniek niet op de goedkoopste iPhone gaan krijgen.

In plaats daarvan gaat Apple vermoedelijk hetzelfde trucje uithalen als met de iPad Air 2020 en iPad mini 2021. Bij de tablets zit in de aan/uit-knop een Touch ID-sensor verwerkt, die je vingerafdruk scant. Het lijkt een logische keuze als Apple deze techniek ook voor de iPhone SE in 2024 gaat gebruiken.

Verwachtingen 2022: dit is Apple nog meer van plan

