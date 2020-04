‘Nieuwe iPhone SE verschijnt midden april, 6,7 inch iPhone 12 in oktober’

Een bekende analist zegt dat de nieuwe iPhone SE inderdaad half april verschijnt. Daarnaast wordt de iPhone 12 van 6,7 inch waarschijnlijk later gelanceerd dan gepland. De release van dat topmodel is mogelijk vertraagd door transportbeperkingen.



Analist: “iPhone SE (2020) komt inderdaad midden april”

MacRumors schrijft dat de iPhone SE-opvolger inderdaad midden april wordt gelanceerd. De site schrijft dat op basis van uitlatingen van Jeff Pu Dit is in lijn met een recente uitlating van analist Jon Prosser. Hij suggereerde dat Apple de iPhone SE (2020) op 15 april aankondigt en op 22 april uitbrengt. De nieuwe iPhone SE wordt naar verwachting een geüpgradede versie van de iPhone 8.

‘iPhone 12 van 6,7 inch komt in oktober’

Ook laat Pu weten dat het ontwikkelingsproces van alle iPhone 12-modellen waarschijnlijk langer duurt dan verwacht. Dat heeft te maken met de huidige reisbeperkingen. De analist claimt dat de zogenaamde ‘Engineering Verification Test’-fase van de iPhone 12-toestellen met twee weken is verlengd. Apple kampt met vluchtvertragingen, wat volgens Pu kan leiden tot een vertraagde beschikbaarheid.

Daarbij noemt hij expliciet dat het gaat over de 6,7 inch-versie van de aankomende iPhone 12. Pu noemt In een onderzoeksnota dat de huidige ontwikkelingsfase voor dat toestel tot half mei is verlengd. Voor het 5.4 inch-model en de 6,1 inch-versies van de iPhone 12 wordt deze fase waarschijnlijk eind april al afgerond.



Meer over de iPhone 12’s

Als gevolg hiervan verwacht Pu dat de kleinste en middelgrote modellen in september beschikbaar zijn. Hierna volgt het betere en duurdere 6,7 inch-model met een lancering in oktober. De uitrol wordt dan verdeeld over twee fasen, wat vergelijkbaar is met de situatie in 2018. Toen werden de iPhone XS en iPhone XS Max ook in september uitgebracht, de iPhone XR volgde in oktober.

De iPhone 12 wordt volgens geruchten geleverd in vier verschillende varianten. De meest betaalbare heeft een scherm van 5,4 inch, wat vergelijkbaar is met oudere iPhones. Daarnaast komen er twee 6,1 inch-modellen. Een daarvan zal hoogstwaarschijnlijk door het leven gaan als de iPhone 12 Pro.

Tot slot is er de vermeende iPhone 12 Pro Max, welke 6,7 inch groot is en geavanceerde features biedt zoals een LiDAR-scanner. Andere geruchten over de iPhone 12 spreken over een nieuwe vingerafdrukscanner en de komst van een grotere accu. Op onze overzichtspagina check je alles wat we tot nu toe weten van de iPhone 12.

