De iPhone SE 4 verschijnt in 2025 en krijgt deze vijf upgrades

De eerstvolgende iPhone is niet de iPhone 17 maar de iPhone SE 4 en die verschijnt al binnen een paar maanden, met deze vijf upgrades.

De iPhone SE 4 komt in 2025 met deze 5 upgrades

De iPhone SE 4 verschijnt vermoedelijk al in het voorjaar, dus dat duurt nog maar zo’n drie maanden. Het is de eerste update van de iPhone SE in drie jaar en waarschijnlijk de grootste vernieuwing van de iPhone SE sinds de introductie van het budgettoestel. Dit zijn de 5 upgrades die je op de iPhone SE 4 kunt verwachten:

1. Een nieuw design en een beter scherm

Apple gebruikt al sinds de iPhone SE 2 in 2020 het iPhone 8-ontwerp, met een 4,7-inch lcd-scherm, afgeronde hoeken en een thuisknop. Het ziet ernaar uit dat dit nu voor het eerst gaat veranderen.

De iPhone SE 4 krijgt waarschijnlijk een ontwerp dat lijkt op dat van de iPhone 14, met een groter 6,1-inch OLED-scherm, een ontwerp met platte randen, Face ID en de kleinere notch. Het toestel heeft vermoedelijk wel maar een enkele camera in plaats van de dubbele camera van de iPhone 14.

2. Een USB-C aansluiting

In tegenstelling tot de iPhone 14 en de huidige iPhone SE, heeft de iPhone SE 4 vermoedelijk geen Lightning-connector meer. Dit komt voornamelijk door de EU-regelgeving die vereist dat alle apparaten met een oplaadpoort overschakelen op een uniforme connector, namelijk USB-C.

Apple stapte vorig jaar bij de iPhone 15 voor het eerst over op USB-C, zodat de volgende iPhone SE de laatste iPhone is die de nieuwe aansluiting krijgt. Als je een iPhone SE koopt, kun je je telefoon dus opladen met dezelfde kabel als je iPad en MacBook.

3. Betere camera’s

De camera van de iPhone SE 4 krijgt vermoedelijk dezelfde 48 MP-sensor als die van de iPhone 15, wat een enorme sprong voorwaarts is ten opzichte van de 12 MP-sensor van de iPhone SE 3 (en de iPhone 8).

Ook verwachten we op de iPhone SE 4 dezelfde 12 MP-selfiecamera als op de iPhone 15. Dat is eveneens een grote sprong voorwaarts ten opzichte van de 7 MP-selfiecamera van de iPhone SE 3.

4. Apple Intelligence

Volgens Apple-kenner Mark Gurman van Bloomberg ondersteunt de iPhone SE 4 Apple Intelligence, wat betekent dat er een A18-chip en 8 GB RAM in zit. Dit is op zich verrassend, maar het lijkt erop dat Apple wil dat Apple Intelligence door zoveel mogelijk mensen gebruikt kan worden.

Apple Intelligence introduceert een overvloed aan nieuwe functies, zoals Writing Tools, Photos Clean Up, Genmoji, Image Playground, Notification Summaries en een geheel nieuwe Siri. In Nederland is Apple Intelligence op dit moment nog niet beschikbaar, maar dat verandert als het goed is ook ergens in het komende voorjaar.

5. Een modem van Apple

De iPhone SE 4 krijgt naar verwachting Apple’s allereerste eigen modem, waar het bedrijf al jaren aan werkt. Apple heeft in 2019 de modemproductie van Intel overgenomen met de bedoeling eigen modems te ontwikkelen en afstand te nemen van Qualcomm. Volgens de laatste geruchten gebruikt Apple de eerste eigen 5G-modem, met de codenaam Centauri, in de iPhone SE 4. Dit modem zal ook voor Wi-Fi, Bluetooth en GPS worden gebruikt.

De 5G-modems van Qualcomm zijn een van de duurste onderdelen van de iPhone, dus het is logisch dat Apple probeert om hiervan af te stappen. Het zou een van de belangrijkste factoren kunnen zijn waarom de iPhone SE 4 relatief goedkoop wordt (we verwachten zo’n 649 euro), ondanks dat het zo’n moderne iPhone is.

