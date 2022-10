Terugkeer van oude bekende: iPhone SE 4 krijgt uiterlijk van de XR

Volgens nieuwe geruchten gaat Apple flink sleutelen aan het design van de nieuwe iPhone SE. De iPhone SE 4 krijgt namelijk het uiterlijk van de iPhone XR.

iPhone SE 4 krijgt uiterlijk van iPhone XR

Er gingen al langer geruchten dat Apple de look van de iPhone SE gaat baseren op de iPhone XR, maar nu geeft ook bekende YouTuber Jon Prosser zijn mening. In zijn meest recente video laat hij renders van de nieuwe iPhone SE 4 zien. Daarbij zie je de meteen de bekende look van de iPhone XR.

Nieuwe chip en betere camera

Hij laat verder nog in het midden wat er onder de motorkap gaat veranderen. Wel verwacht hij dat de iPhone SE 4 een A16 Bionic chip gaat krijgen. Deze razendsnelle chip zit op dit moment alleen in de iPhone 14 Pro (vanaf € 1.329,-) en de iPhone 14 Pro Max (vanaf € 1.479,-). Verder denkt hij ook dat de camera wat verbeteringen krijgt, maar dat er verder niet heel veel gaat veranderen.

iPhone SE 4 kleuren

Ook de kleuren van de iPhone SE 2023 ken je waarschijnlijk, want daar gaat niet veel veranderen. De iPhone SE 2022 was beschikbaar in het rood, zwart en wit. In deze kleuren zal de iPhone SE 4 ook weer te koop zijn.

Geen Touch ID, wel Face ID

Door het uiterlijk van de iPhone SE 4 aan te passen betekent het wel dat Touch ID nu gaat verdwijnen. De nieuwe budget-iPhone krijgt dan voor de eerste keer Face ID (en de daarbij horende notch boven aan het scherm). Je krijgt ook een veel groter scherm dan nu bij de iPhone SE 3 het geval is.

iPhone SE: populaire smartphone

Volgens Prosser verkoopt de iPhone SE niet zo goed als bijvoorbeeld de iPhone 13 of de iPhone 12, maar is wel een van de best verkochte smartphones in 2022. Daarom is het niet zo vreemd dat Apple de iPhone SE-serie blijft maken.

