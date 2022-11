iPhone SE 4: krijgt misschien een oled-scherm (en dat is fijn)

De opvolger iPhone SE staat alweer op de planning voor 2024. Volgens de laatste geruchten gaat deze iPhone SE 4 misschien wel een oled-scherm krijgen.

iPhone SE 4 krijgt oled-scherm (of toch niet)

Er gaan al verschillende geruchten over de iPhone SE 4. Zo krijgt deze nieuwe versie van de budget-iPhone de look van de iPhone XR. Toch is dat nog niet helemaal zeker, zegt de doorgaans goed geïnformeerde Ross Young.

Volgens hem is Apple er nog niet helemaal uit wat voor scherm ze willen gebruiken voor de iPhone SE 4. Hij is van mening dat Apple nog verschillende soorten schermen overweegt. Er zijn twee fabrikanten van een 6,1 inch-display (oled) die Apple nog in het vizier heeft. Daarnaast worden twee andere fabrikanten van lcd-schermen (5,7 inch tot 6,1 inch) ook nog overwogen.

Welke het precies gaat worden is nog niet bekend. Hierdoor is het ook niet zeker wat voor scherm de iPhone SE 4 gaat krijgen. Dit zou dus een premium 6,1 inch-oled-scherm kunnen worden. Maar het zou ook goed weer een lcd-scherm kunnen zijn. Ter vergelijking: de iPhone SE 2022 heeft een lcd-display van 4,7 inch.

Sinds de iPhone 12 hebben vrijwel alle iPhones een oled-scherm, behalve dus de iPhone SE line-up. De oled-panelen kunnen wat goedkoper zijn geworden dat Apple nu overweegt om de budget-iPhone ook zo’n display te geven.

Als de iPhone SE 4 een oled-scherm krijgt heeft dit wel voordelen. Zo is een oled-scherm energiezuiniger en is zwart op het scherm ook echt zwart. Je krijgt bij een oled-scherm ook een beter contrast.

