iPhone SE 4 release: wanneer verschijnt het nieuwe instapmodel?

Naast de Pro-modellen van de iPhone zijn de relatief goedkope SE-toestellen zeker ook interessant. Wanneer is de release van de iPhone SE 4 eigenlijk? En moet je nog lang wachten?

iPhone SE 4: Apple’s beste budget-iPhone

Een iPhone Pro (Max) is voor veel mensen veel te duur en zelfs een recente ‘reguliere’ iPhone ligt bij velen ruim boven budget. Met de iPhone SE probeert Apple ook klanten te bereiken die niet zoveel geld kunnen of willen betalen.

De eerste versie van de iPhone SE verscheen in het voorjaar van 2016, de tweede in het voorjaar van 2020 en de laatste iPhone SE 2022 is sinds afgelopen maart verkrijgbaar. Daar is niet een heel duidelijk release-patroon in te herkennen, maar de iPhone SE is niet het enige instapmodel.

iPhone 5C en iPhone XR

In 2013 verscheen namelijk de plastic iPhone 5C, en in de lange periode tussen de eerste en tweede iPhone SE verscheen ook nog de iPhone XR. Vanwege de startprijs van 849 euro past die laatste niet echt in het rijtje. Maar de iPhone XR bleef drie jaar lang te koop en kostte tegen het eind slechts 579 euro.

Als je de iPhone 5C meerekent, wordt er wel een patroon zichtbaar: Apple verkoopt de meeste instapmodellen gedurende twee jaar. Dit geldt voor de iPhone 5C (2013 tot 2015), de eerste generatie iPhone SE (2016 tot 2018), en de tweede generatie iPhone SE (2020 tot 2022). Alleen de iPhone XR wijkt een beetje af, want die werd verkocht van 2018 tot 2021.

iPhone SE 4 release

Volgens dit patroon is het waarschijnlijk dat de iPhone SE 4 pas in 2024 verschijnt. Apple houdt de iPhone SE 2022 waarschijnlijk in de aanbieding en verlaagt over een tijdje de prijs, net zoals bij de eerste iPhone SE gebeurde (van 479 euro naar 409 euro).

In maart vroeg Apple nog 529 euro voor de iPhone SE 2022. Momenteel kost het toestel 559 euro in de Apple Store. Toch nog behoorlijk duur voor een instap-iPhone.

