Zo ziet de nieuwe iPhone SE 4 er vermoedelijk uit

Nu heeft de iPhone SE een gedateerd jasje, maar vanaf 2024 ziet de instap-iPhone er een stuk eigentijdser uit. Volgens een betrouwbare Apple-analist krijgt de volgende generatie iPhone SE een groot scherm, zonder thuisknop.

Ontwerp iPhone SE 4

Met de thuisknop voor Touch ID, de forse randen om het scherm en het kleine 4,7-inch display is de iPhone SE 2022 wel aan een opfrissing toe. Bij de volgende iPhone SE komt dat modernere design er ook, voorspelt de zeer goed geïnformeerde Apple-analist Ross Young.

Young meldt dat Apple van plan is om in 2024 een iPhone SE uit te brengen met een 6,1-inch display. Aan de bovenkant van het scherm prijkt een inkeping voor de selfiecamera. Die ziet er niet uit zoals de nieuwste iPhone 14 Pro, maar is net zoals bij oudere iPhone-modellen aan de bovenkant van het scherm geplakt.

Onduidelijk is of de inkeping is voorzien van het TrueDepth-camerasysteem dat nodig is voor gezichtsherkenning (Face ID). Er zijn geruchten geweest dat de iPhone SE geen Face ID krijgt, om de kosten laag te houden. Touch ID blijft in dat geval aanwezig. Volgens de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo integreert Apple de vingerafdruksensor in de aan/uit-knop, net zoals bij de iPad Air.

Net zoals de iPhone XR

Er gaan al lang geruchten dat Apple plannen heeft voor een iPhone SE die er precies uitziet zoals de iPhone XR. Dit toestel verscheen in 2018, naast de geavanceerdere iPhone XS en iPhone XS Max. De iPhone XR heeft een 6,1-inch lcd-scherm, met aan de bovenkant een inkeping voor Face ID. Op de rug bezit het toestel een enkele camera.

Het zou niet voor het eerst zijn dat de iPhone SE de behuizing van een ouder iPhone-model leent. De huidige iPhone SE – die nog dit jaar verscheen in maart – is bijna een kopie van de iPhone 8 uit 2017. Het belangrijkste verschil is dat Apple er een krachtigere A15 Bionic-chip in heeft gestopt.

