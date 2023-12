iPhone SE 4 krijgt oude onderdelen (en dat is goed nieuws)

Apple gebruikt schijnbaar oude onderdelen voor de iPhone SE 4, maar dat is eigenlijk wel prima. Maar welke onderdelen zijn dat dan?

iPhone SE 4 krijgt oude onderdelen

De batterij in de volgende iPhone SE komt eigenlijk uit een oudere iPhone. Volgens MacRumors krijgt de iPhone SE 4 dezelfde batterij als in de iPhone 14. Prototypes van de volgende budget-iPhone hadden namelijk een lithium-ion batterij met het serienummer A2863. Dit serienummer heeft Apple al eerder gebruikt.

Oude batterij, maar wel beter

Ook verschillende interne ontwerpdocumenten vertellen hetzelfde. Dat de iPhone SE 4 oude onderdelen gebruikt is niet heel vreemd. En in dit geval is het zelfs beter. Want de batterij in de iPhone 14 is een stuk beter dan die in de iPhone SE 2022.

De accu in de iPhone SE 2022 is 2018 mAh. Die in de iPhone 14 3279 mAh, een stuk beter dus. Door het gebruik van oude onderdelen in de iPhone SE 4 kan Apple ook in de kosten snijden. En dat komt natuurlijk goed uit voor een budget-iPhone.

Dit krijgt de iPhone SE 4 nog meer

Er gaat nog meer veranderen bij de iPhone SE 4. Zo neemt de nieuwe budget-iPhone het design over van de iPhone 14. Daarnaast krijgt hij ook de actieknop en een usb-c-aansluiting.

De iPhone SE 4 blijft beperkt tot één cameralens aan de achterzijde van het toestel, maar dat wordt naar verluidt wel een 48-megapixelcamera. Dat is flink beter, want de iPhone SE 2022 heeft nog een 12-megapixelcamera. Dezelfde 48 MP-lens zien we nu terug in de iPhone 15-reeks en bij de iPhone 14 Pro (Max).

iPhone SE 4 release

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende iPhone SE verschijnt. Eerder gaf de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo al aan dat Apple de ontwikkeling van de iPhone SE 4 had uitgesteld. Het is daarom de verwachting dat de telefoon pas in 2024 of 2025 op de markt verschijnt.