‘iPhone SE 4 krijgt hetzelfde oled-scherm als de iPhone 14’

Langzaam maar zeker komen er steeds meer geruchten over de nieuwe iPhone SE. Volgens de laatste berichten krijgt de iPhone SE 4 hetzelfde oled-scherm als de iPhone 14.

iPhone SE 4 krijgt oled-scherm van de iPhone 14

Als we de geruchten mogen geloven, gaat er veel veranderen bij de nieuwe iPhone SE. Zo hebben we al eerder verteld dat de iPhone SE 4 een nieuwe look krijgt, dat veel op een aangepaste iPhone 14 lijkt.

Onlangs zei Ming-Chu Kuo dat de iPhone SE 4 een scherm van 6,1-inch krijgt. De iPhone SE 2022 had nog een lcd-scherm van 4,7 inch. De nieuwe versie van Apples budget-smartphone gaat dus een flinke upgrade krijgen, maar er is meer. Het scherm van de iPhone SE 4 wordt nu een oled-scherm, dat hetzelfde is als de iPhone 14.

Volgens de Koreaanse website The Elec ligt dat ook voor de hand. De iPhone SE 4 is een instap-iPhone, daarom is het slim om de al aanwezige voorraad te gebruiken. Aangezien de iPhone 13 en de iPhone 14 hetzelfde oled-scherm gebruiken, is er waarschijnlijk genoeg voorraad om ook voor de nieuwe iPhone SE 4 te gebruiken.

Van lcd naar oled

Sinds de iPhone 12 hebben vrijwel alle iPhones een oled-scherm, behalve de iPhone SE line-up. Het kan ook zijn dat de oled-panelen inmiddels wat goedkoper zijn geworden dat Apple nu overweegt om de budget-iPhone ook zo’n display te geven.

Wanneer komt de iPhone SE 4?

Vermoedelijk gaat de iPhone SE 4 begin 2024 in productie. Aannemelijk is dus een release in het voorjaar van 2024. Of de nieuwe iPhone SE ook andere iPhone 14-features zoals Face ID en een dubbele camera met nachtmodus gaat krijgen, is nog onbekend. Maar als het toestel de look van een iPhone 14 krijgt, ligt het voor de hand dat sommige van deze functies ook naar de iPhone SE 4 komen.

