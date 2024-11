iPhone SE 4 komt eraan: massaproductie begint binnenkort

De volgende iPhone verschijnt sneller dan je denkt, want de massaproductie van de iPhone SE 4 begint binnenkort. Dit is wanneer de iPhone SE 4 komt!

iPhone SE 4 massaproductie

De iPhone 16 is pas net verschenen, maar Apple is al druk bezig met de volgende iPhone. Het duurt niet lang meer voordat de iPhone SE 4 verschijnt, want de telefoon wordt in het voorjaar van 2025 verwacht. Dat betekent dat Apple binnenkort begint met de massaproductie van de iPhone SE 4. Nieuwe geruchten lijken dit te bevestigen, zo begint LG Innotek al snel met de massaproductie van de cameraonderdelen.

Volgens Ajunews ligt de geplande start van de massaproductie bij de iPhone SE 4 in december. Dat zegt veel over de geplande releasedatum, want die volgt vaak niet lang nadat de productie is opgeschaald. LG Innotech fabriceert cameraonderdelen doorgaans drie maanden voor de release van een nieuwe telefoon. De kans is dus groot dat Apple de iPhone SE 4 in maart 2025 uitbrengt.

De massaproductie van de iPhone SE 4 staat dus op het punt van beginnen, vermoedelijk starten andere fabrikanten binnenkort ook met het produceren van onderdelen. Er worden grote veranderingen verwacht bij de nieuwe generatie van de iPhone SE. Apple neemt bij het toestel definitief afscheid van de homeknop, in plaats daarvan krijgt het apparaat hetzelfde design als de iPhone 14.

Dat betekent dat de nieuwe iPhone SE beveiligd is met Face ID en een groter 6,1-inch oled-scherm krijgt. Ook onder de motorkap krijgt de iPhone SE 4 een grote update, want het toestel draait naar verluidt op de A18-chip. Dezelfde processor zien we nu in de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Met deze chip heeft de iPhone SE 4 ondersteuning voor Apple Intelligence. Om deze AI-functies probleemloos te draaien is de iPhone SE voorzien van 8 GB aan werkgeheugen.

Release in maart 2025

Andere veranderingen die bij de iPhone SE 4 worden verwacht zijn een 48-megapixelcamera en mogelijk de actieknop. Dit zijn functies die we eerder al bij de iPhone 15 zagen, waardoor de iPhone SE een behoorlijk geavanceerd apparaat wordt. Dat zien we vermoedelijk ook terug in de prijs, volgens geruchten is Apple van plan om de startprijs van de telefoon te verhogen. De iPhone SE 3 krijg je op dit moment voor 529 euro bij Apple zelf, maar is bij andere aanbieders al voor € 348,- verkrijgbaar.

Dat LG Innotech in december begint met de massaproductie wijst erop dat de iPhone SE 4 hoogstwaarschijnlijk in maart 2025 komt. Bij de eerste en derde generatie van de iPhone SE zagen we eveneens een release in maart, de iPhone SE 2 verscheen in april. Het is dus zo goed als zeker dat de iPhone SE al over een paar maanden verschijnt. Benieuwd welk toestel op hetzelfde moment als de iPhone SE 4 komt? Lees dan hier alles over Apple’s eerste producten van 2025!