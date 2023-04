iPhone SE 4 geruchten: dit weten we (maar wanneer komt ‘ie uit?)

Er zijn veel tegenstrijdige geruchten over de iPhone SE 4. Dit weten we tot nu toe over Apple’s volgende budget-iPhone en wanneer hij verschijnt.

iPhone SE 4 geruchten: dit weten we tot nu toe …

Inmiddels is de iPhone SE 2022 alweer een jaar uit, maar gaan er al veel geruchten over de mogelijke opvolger. De iPhone SE 4 wordt volgens deze geruchten min of meer een aangepaste 6,1-inch iPhone 14, met de look van de iPhone XR. Daarmee zou de nieuwe iPhone SE 4 ook eindelijk Face ID kunnen krijgen.

Verder vertellen de geruchten dat de nieuwe budget-iPhone een 5G-chip van Apple krijgt. Welke chip de iPhone SE 4 precies gaat krijgen is nog onbekend. De iPhone SE 2022 kreeg dezelfde chip als de iPhone 13 (de A15-chip). Daarom kun je er wel bijna vanuit gaan dat de iPhone SE 4 ook een zeer snelle chip krijgt.

Toch is de doorgaans goed geïnformeerde Ross Young van mening dat de uiteindelijke look van de iPhone SE 4 helemaal niet zeker is. Volgens hem is Apple er nog niet uit wat voor scherm ze willen gebruiken voor de iPhone SE 4.

Hij is van mening dat Apple nog verschillende soorten schermen overweegt. Er zijn twee fabrikanten van een 6,1 inch-display (oled) die Apple nog in het vizier heeft. Daarnaast worden twee andere fabrikanten van lcd-schermen (5,7 inch tot 6,1 inch) overwogen.

… en dit is wanneer hij verschijnt

Volgens de doorgaans betrouwbare analist Jeff Pu is de iPhone SE 4 uitgesteld, maar komt de budget-iPhone nog wel. Hij denkt dat de iPhone SE 4 pas in 2025 verschijnt.

Toch is een andere bekende Apple-analist (Ming-Chi Kuo) het daar niet mee eens. Volgens geruchten krijgt de iPhone SE 4 ook 5G, en Kuo zegt dat de massaproductie van de benodigde hardware pas in 2025 begint. Volgens hem is het prototype van de iPhone SE die door Apple wordt gebruikt om de 5G-hardware te testen helemaal niet bedoeld om daadwerkelijk uitgebracht te worden.

Uiteindelijk zijn de Apple-kenners dus ook aan het twijfelen of Apple echt van plan is om de iPhone SE 4 uit te brengen. Er zit daarom niets anders op dan nog even af te wachten.

Kun jij niet langer wachten? En ben je nu op zoek naar een goede budget-iPhone? Dan is de iPhone SE 2022 een prima koop! Hij heeft een razendsnelle chip en kan daardoor nog jaren mee.

