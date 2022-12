iPhone SE 4 gecanceld?! Dit zijn de 3 redenen

Zit jij te wachten op de iPhone SE 4, de volgende generatie van Apple’s goedkoopste instap in het iPhone-universum? Volgens een bekende analist is die gecanceld – of in ieder geval uitgesteld.

Zo had de iPhone SE 4 moeten worden

Bij iPhoned hebben we een haat-liefde-verhouding met de iPhone SE. Enerzijds waarderen we het enorm dat Apple werk maakt van een relatief goedkope iPhone, anderzijds missen we bij deze modellen altijd een beetje het bijzondere. Maar van dit laatste gerucht schrokken we dan toch een beetje, want zo’n einde heeft de iPhone SE 4 dan ook weer niet verdiend.

Volgens het merendeel van de geruchten zou de iPhone SE 4 in het voorjaar van 2023 verschijnen. Dit keer stond zelfs een vernieuwd design op de planning. Wederom zou Apple teruggrijpen naar een oud ontwerp, te weten dat van de iPhone XR uit 2019. Dat betekent dus ook een flink groter scherm van 6,1-inch. Maar nu gooit Ming-Chi Kuo roet in het eten door te zeggen dat de iPhone SE 4 is gecanceld – of in ieder geval is uitgesteld naar 2024. Wat zijn de redenen hiervoor?

Hierom is de iPhone SE 4 gecanceld

Volgens Kuo is Apple op dit moment teleurgesteld van de verkopen van de goedkopere iPhones. De iPhone SE 2022 is niet zo’n knaller als de voorgangers, de iPhone 13 mini wil sowieso niemand, en de iPhone 14 (Plus) doet qua verkopen een flink stuk onder voor de 14 Pro.

Theorie 1 is dus dat volgens Apple goedkope iPhones op dit moment niet verkopen. De cijfers liegen er niet om, maar volgens ons is dat gedeeltelijk ook gebaseerd aan de tegenvallende innovaties van die modellen (of mythes over een tegenvallende accu bij de 13 mini).

Theorie 2 is misschien nog logischer voor Apple. Want met het grotere scherm zou de iPhone SE 4 ook duurder worden om te maken. En in een segment waar de prijs zo belangrijk is, telt elke cent van de marge.

Theorie 3 heeft te maken met de problematische productie van de iPhones op dit moment. Zeker de Pro-modellen zijn niet aan te slepen en de productie ervan blijft moeilijk. Nu zijn in de fabrieken van Foxconn weliswaar de nodige veranderingen aanstaande, maar nóg een nieuw model om te produceren zou wellicht geen goede beslissing zijn.

Gecanceld of uitgesteld?

Nu is het nog de vraag of de iPhone SE 4 helemaal gecanceld is, of slechts uitgesteld naar 2024. Beide opties zijn mogelijk, maar bij iPhoned denken we een combinatie van beide het meest waarschijnlijk is. De plannen voor de SE 4 liggen vooralsnog in de ijskast. Misschien dat ze in 2024 eruit worden gehaald, of ook pas in 2025. Het zal allemaal te maken hebben met waar de verkopen van de iPhone heen gaan. Tot zover de positievere blijk op de SE 4.

Bekijk je het negatief, dan zou dit ook Apple’s eerste stap zijn om de goedkopere iPhones compleet af te schaffen. Eerst de iPhone SE, en daarna de basismodellen die toch niet verkopen. Blijven de dure Pro’s over. Maar die zijn dan niet meer speciaal genoeg. En hier komen de geruchten over een nog duurdere iPhone 15 Ultra in het spel. Of we hiermee gelijk hebben? We hopen het niet. Of het een mogelijke strategie is? We vrezen bijna van wel.

Toch nog snel een goedkopere iPhone scoren voordat ze helemaal worden afgeschaft? Kijk dan zeker in onze prijsvergelijker voor de iPhone SE 2022 of de iPhone 13 mini.