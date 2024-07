Verrassing: iPhone SE 4 komt wellicht eerder dan verwacht

De geruchtenstroom rondom de iPhone SE 4 droogt maar niet op. Nu zijn er eerste concrete geruchten die op een mogelijke release duiden. En die is mogelijk eerder dan verwacht.

iPhone SE 2025 al vroeger

De iPhone SE is Apple’s ‘budget’ lijn van zijn telefoons. Het gaat meestal om een iPhone die gebruikmaakt van een oude behuizing (en dus wat ouderwetse looks), maar wel gecombineerd met de nieuwste hardware. De eerste iPhone SE kwam in 2016 uit, daarna volgde een model in 2020 en eentje in 2022.

De iPhone SE 4 werd oorspronkelijk in de lente van dit jaar verwacht, maar dat gebeurde dus niet. Veel analisten voorspelden daarna een release in het voorjaar van 2025. Volgens een nieuw gerucht zou het wellicht al eerder zover kunnen zijn.

Productie start al in oktober

Als we de bronnen van The Information mogen geloven, dan gaat de productie voor de iPhone SE 4 al in oktober dit jaar van start. Dat is dus – helemaal volgens verwachting – na de lancering van de iPhone 16 in september, maar ruim vóór de gebruikelijke productiestart van eerdere SE’s.

Over de iPhone 16 gesproken: volgens andere geruchten gaat de nieuwe iPhone SE sprekend lijken op dat nieuwe toestel. Zowel wat het uiterlijk betreft als van binnen. Zo is er sprake van een oled-display, 48-megapixel camera en zelfs een A18-chip.

Lancering in januari?

De productie van een nieuwe iPhone start meestal zo’n drie maanden voordat het apparaat in de winkels ligt. Mogen we dan concluderen dat de iPhone SE 4 al in januari 2025 verschijnt? Misschien, want dat is ook wat The Information beweert. Het zou niet de eerste keer zijn dat Apple nieuwe hardware in januari presenteert, het is alleen wat ongewoon.

Alle eerdere iPhone SE’s verschenen in maart, een SE in januari was er nog nooit. Tegelijkertijd heeft Apple de laatste jaren laten zien dat het niet meer per se vasthoudt aan zijn strakke schema’s. De meest recente iPad Pro’s en MacBooks kwamen bijvoorbeeld op ongebruikelijke tijdstippen uit.

Een ding is zeker: de iPhone SE 4 komt eraan

Ook al is het nog niet helemaal duidelijk wanneer – we kunnen wel vrij definitief zeggen dat de SE 4 gaat komen. Of nou in januari, maart of april? Dat zal de tijd uitwijzen.