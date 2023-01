Slecht nieuws: Apple lijkt iPhone SE 4 nu écht te cancellen

Apple heeft de iPhone SE 4, die in 2023 of 2024 uit moest komen, definitief gecanceld. Dat beweert een bekende analist. Slecht nieuws dus voor wie uitkeek naar een moderne, maar goedkopere iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘iPhone SE 4 gecanceld’

Een paar weken geleden meldde de bekende analist Ming-Chi Kuo dat Apple de iPhone SE 4 zou uitstellen naar 2024 of zelfs zou cancellen. Inmiddels is hij zekerder van zijn zaak: de volgende voordelige iPhone komt er helemaal niet meer.

De nieuwe iPhone SE moest een flinke upgrade worden ten opzichte van het huidige model. In plaats van een 4,7 inch-scherm met dikke randen zou het toestel gebaseerd worden op de iPhone XR uit 2019. Die had een 6,1 inch-lcd-display met dunnere randen én Face ID. Daarnaast zou de telefoon weer een snellere chip krijgen.

De iPhone SE 4 zou gebaseerd worden op de iPhone XR

Waarom Apple de iPhone SE 4 (waarschijnlijk) heeft gecanceld weten we niet, maar we kunnen er wel naar raden. De goedkopere iPhones verkopen de laatste tijd niet zo best. Dat geldt voor de iPhone SE 2022, maar ook voor de iPhone 14 Plus, waar juist veel van werd verwacht. Het lijkt erop dat de meeste mensen liever voor geavanceerdere Pro-modellen gaan en ook bereid zijn om daarvoor te betalen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wordt de iPhone 15 (Plus) goedkoper?

Om de iPhone 15 (Plus) aantrekkelijker te maken, zou Apple een prijsverlaging overwegen. Beide toestellen worden mogelijk 100 dollar goedkoper dan hun voorgangers. Daarmee wordt het verschil met de Pro-toestellen dus groter. Dat is voor Apple mogelijk nog een reden om de iPhone SE 4 te cancellen: als de ‘gewone’ iPhone voordeliger wordt, is er minder behoefte aan een echt budgetmodel.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Lees het laatste nieuws over Apple: