Er zijn nieuwe geruchten over de volgende iPhone SE opgedoken. De iPhone SE 4 krijgt een groter scherm, betere camera en wordt duurder.

iPhone SE 4 krijgt led-display, nieuw design … en wordt duurder

In een bericht op Weibo zijn verschillende nieuwe geruchten te lezen over de iPhone SE 4. Het account heeft al vaker geruchten naar buiten gebracht over nieuwe iPhone-features die later ook daadwerkelijk bleken te kloppen.

De belangrijkste conclusie van het bericht is dat de iPhone SE 4 duurder gaat worden. Volgens het gerucht komt de prijs tussen de 499 en 549 dollar te liggen. De iPhone SE 2022 had tijdens de release een prijs van 429 dollar in Amerika. In Nederland heeft de iPhone SE 2022 een adviesprijs van 529 euro.

Daarnaast kwamen er nog wat interessante gegevens over de iPhone SE 4 boven water. Zo krijgt de budget smartphone van Apple een 6,06 inch OLED-scherm met een notch en 60 Hz verversingssnelheid.

Als chipset krijgt de iPhone SE 4 een A18-chip met 6 GB of 8 GB ram. Op de achterkant is volgens de geruchten een enkele camera te vinden van 48 megapixel. Ook krijgt de nieuwe iPhone SE eindelijk Face ID en heeft hij een geen lightning-poort meer, maar pronkt hij nu met usb-c.

Het design van de iPhone SE 4 gaat veel op dat van de iPhone 14 lijken. En daardoor ook op de iPhone 16 (maar dan wel met een notch). Apple had immers niet veel aan het uiterlijk van de iPhone gesleuteld toen ze overstapten van de iPhone 14 naar de iPhone 15. Ook de geruchten van de iPhone 16 zeggen dat de volgende Apple smartphone voor een groot gedeelte hetzelfde uiterlijk gaat krijgen.

De nieuwste iPhone SE verscheen in 2022 en lijkt veel op een iPhone 8. De iPhone SE 2022 heeft een scherm van 4,7 inch, een A15-chip en camera van 12 megapixel op de achterkant. Als je dat vergelijkt met de verwachte specificaties van de nieuwe iPhone SE, is de nieuwe iPhone een flinke upgrade en is het stiekem niet verwonderlijk dat hij ook wat duurder wordt.