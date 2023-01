Dit iPhone SE 4-concept moet je even zien (Apple, kijk je mee?)

Is de iPhone SE jouw favoriete iPhone? Dan moet je dit zien! Er is namelijk een nieuw concept van de iPhone SE 4 opgedoken.

iPhone SE 4-concept

De iPhone SE is het perfecte toestel voor iedereen die op zoek is naar nieuwe iPhone, maar niet de hoofdprijs wil betalen. Dat je niet alle nieuwe functies krijgt moet je dan maar op de koop toe nemen.

Zo heeft de iPhone SE 2022 een vrij nieuwe chip, maar ontbreekt van Face ID elk spoor. Ook is het scherm behoorlijk klein en heb je dankzij de Touch ID-knop een flinke zwarte balk onder het toestel zitten. Dit zorgt ervoor dat de iPhone SE 2022 snel is, maar er wel behoorlijk verouderd uitziet.

Dat vond @AR72014 ook en daarom heeft hij een concept bedacht voor de iPhone SE 4. Hij zou graag willen dat de volgende iPhone SE gebaseerd was op de iPhone 13 mini, maar dan mét het Dynamic Island.

Van dat idee heeft hij een concept gemaakt en zoals je kunt zien geeft dit de iPhone SE 4 een premium uitstraling. Jammer genoeg zou dit wel betekent dan de iPhone SE 4 flink in prijs moet stijgen. Een groter scherm, Face ID en Dynamic Island is niet goedkoop.

Je zou dan ongeveer moeten denken aan de prijs van de iPhone 13 mini. Dit zou betekenen dat de iPhone SE 4 meer dan 800 euro gaat kosten. Dat is flink duurder dan de adviesprijs van een nieuwe iPhone SE 2022 (529 euro).

Toch geen Dynamic Island

Toch lijkt het ons sterk dat Apple kiest om het Dynamic Island naar de budget-iPhone te brengen. Het lijkt ons meer plausibel dat hij standaard een notch krijgt, dit is de zwarte inkeping bovenaan het scherm. De laatste geruchten vertelden ons ook dat hij de look van de iPhone XR gaat krijgen. Toch zouden we het zeker niet erg vinden om te kunnen kiezen voor een kleine iPhone mét het Dynamic Island.

iPhone SE 4 is gecanceld

Nu we niet zeker weten of er ooit nog een opvolger komt van de budget-iPhone hopen we dat Apple stiekem meekijkt. Een combinatie van een iPhone SE met een iPhone 13 mini zou misschien wel voor de nodige populariteitsboost kunnen zorgen.

Sommige iPhone-gebruikers willen graag een kleine iPhone. En nu de plannen voor een iPhone SE 4 volgens een analist zijn gecanceld – of in ieder geval uitgesteld, zijn er geen nieuwe opties meer om een kleine iPhone bij Apple te kopen.

iPhone SE 2022 kopen

Ben je nu op zoek naar een betaalbare en kleine Phone? Dan is de iPhone SE 2022 een prima keuze. Hij heeft dezelfde chip als de iPhone 13, dus je krijgt nog jarenlang ondersteuning van Apple. Check hieronder de beste prijs!

