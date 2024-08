iPhone SE 4 krijgt nieuw design én Apple Intelligence (voor deze prijs)

De iPhone SE 4 krijgt naar verluidt een design én wordt uitgerust met de nieuwe functies van Apple Intelligence. Nieuwe geruchten voorspellen nu de prijs van het toestel.

Apple werkt aan iPhone SE 4

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan de vierde generatie van de iPhone SE. De huidige generatie verscheen in 2022 en heeft inmiddels een verouderd ontwerp. Bij de iPhone SE 2022 zien we nog een thuisknop, 12-megapixelcamera en Lightning-poort. Het is de verwachting dat de iPhone SE 4 een grote update krijgt, met een aangepast design én Apple Intelligence. De nieuwe generatie lijkt naar verluidt op de iPhone 14.

Dat betekent dat de iPhone SE eindelijk Face ID en een oled-scherm krijgt. Deze functies zagen we eerder al bij de iPhone 14. Het is de verwachting dat de vierde generatie van de iPhone SE een 48-megapixelcamera krijgt, maar wel beperkt blijft tot slechts één lens. Toch lijkt de goedkoopste iPhone geavanceerder te worden dan de iPhone 14, want Apple Intelligence komt naar de iPhone SE 4.

iPhone SE 4 krijgt Apple Intelligence

Met iOS 18 komt Apple Intelligence naar de iPhone, maar niet alle modellen hebben ondersteuning voor de nieuwe techniek. Zo worden alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max uitgebreid met de AI-functies. Het is de verwachting dat Apple Intelligence bij de gehele iPhone 16-serie beschikbaar komt, maar de iPhone SE 4 wordt nu dus ook toegevoegd aan die lijst. Je hebt dan niet meer de duurste iPhone nodig voor Apple Intelligence.

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman voorspelt dat alle AI-functies naar de volgende iPhone SE komen. Dat heeft te maken met de release van het toestel, want de iPhone SE 4 wordt pas in 2025 verwacht. De kans is klein dat Apple dan nog een apparaat uitbrengt dat geen ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Op dit moment werken alleen iPhones met een A17 Pro-chip of nieuwer met Apple Intelligence, dus het is de verwachting dat de iPhone SE 4 een krachtige processor krijgt.

Zo goedkoop wordt de iPhone SE

Het is nog niet bekend welke chip dat precies zal zijn, maar voor Apple Intelligence heeft de iPhone SE 4 in ieder geval een A17 Pro-chip of beter nodig. De goedkoopste iPhone krijgt in 2025 daarom een enorme update, dat goed nieuws betekent voor iedereen die niet de hoofdprijs wilt betalen voor een nieuwe telefoon. In de Verenigde Staten wordt de startprijs van volgende iPhone SE geschat op 469 of 499 dollar.

Dat is tussen de 40 en 70 dollar duurder dan de iPhone SE 3, die een startprijs heeft van 429 dollar. In Nederland vraagt Apple 529 euro voor de iPhone SE 3, dus de iPhone SE 4 zal hier vermoedelijk 569 of 599 euro kosten. Dat is een groot verschil met de reguliere iPhone, waarvoor je minimaal € 762,50 betaalt. Op deze manier krijgen gebruikers toegang tot de nieuwste functies, zonder de hoofdprijs te betalen voor de nieuwe iPhone.

Wil je niet tot 2025 wachten en ben je nu al op zoek naar een goedkopere iPhone? Voor de iPhone SE 3 betaal je op dit moment de laagste prijs, maar dan mis je wel een aantal nieuwe functies. Kijk je juist uit naar Apple Intelligence of wil je toch een nieuwere telefoon? Bekijk dan ook de beste prijzen van de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro!