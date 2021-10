‘iPhone SE 3 krijgt 5G en A15-chip, maar ontwerp blijft hetzelfde’

De opvolger van de iPhone SE krijgt een aantal flinke interne upgrades. Dat is fijn, maar de smartphone behoudt wel gewoon het ‘oude’ design, als we de laatste geruchten mogen geloven.

Gerucht: iPhone SE 3 ziet er hetzelfde uit als huidige SE

Apples iPhone SE is een van de populairste budget-smartphones van het moment. Het is dan ook niet gek dat Apple aan een derde generatie van de telefoon werkt: de iPhone SE 3. Het toestel krijgt naar verwachting een aantal flinke upgrades, waaronder een A15-chip. Dit is dezelfde chip die we in de iPhone 13-serie vinden. Ook krijgt het toestel waarschijnlijk 5G-ondersteuning voor razendsnel mobiel internet.

Dat zijn mooie upgrades, maar het uiterlijk van de telefoon wordt er niet moderner op. Volgens bekende bron Macotakara blijft het design van de iPhone SE 3 namelijk onveranderd. Dat betekent dat het toestel nog steeds een 4,7 inch-scherm krijgt. Dit scherm blijft daarnaast ‘gewoon’ een lcd-scherm. Oled-schermen blijven enkel voorbehouden voor de duurdere iPhone-modellen.

Het onveranderde ontwerp zou ook betekenen dat de SE 3 nog steeds een ronde homeknop met Touch ID aan boord heeft. Mensen die een hekel hebben aan de zogenoemde ‘notch’ – de beruchte scherminkeping bovenaan het scherm – hoeven zich dus geen zorgen te maken. De iPhone SE 3 krijgt dezelfde dikke bezels aan de boven- en onderkant van het scherm die we gewend zijn.

Komt er nog een iPhone SE Plus?

Afgelopen jaar verschenen meerdere berichten online over de vermeende iPhone SE Plus. Het toestel zou een 5,5 inch-scherm en een vingerafdrukscanner in de aan- en uitknop krijgen. Het toestel zag echter nooit het daglicht – en waarschijnlijk blijft dat zo.

De geruchten over de iPhone SE Plus zijn langzaam veranderd in geruchten over de opvolger van de iPhone 13 mini. De iPhone 13 mini is naar verwachting de laatste mini-smartphone van Apple. Als vervanger komt Apple volgend jaar naar verluidt met een niet-Pro iPhone 14 Max. Deze iPhone zou een scherm van 6,7 inch krijgen.

