Gerucht: iPhone SE 3 wordt net zo krachtig als de iPhone 13

De iPhone SE 3 wordt net zo krachtig als de iPhone 13. Volgens een betrouwbare bron worden beide Apple-telefoons uitgerust met een A15 Bionic-chip.

‘iPhone SE 3 en iPhone 13 delen dezelfde processor’

Dat schrijft Nikkei Asia. De Aziatische publicatie heeft gesproken met bronnen die meer weten over Apples plannen in de komende maanden.

Opvallend is dat zij zeggen dat de nieuwe iPhone SE wordt aangestuurd door een A15-chip. Verwacht wordt dat deze processor ook in de iPhone 13 zit, die later dit jaar wordt aangekondigd. Dit terwijl afgelopen week een andere bron claimde dat de derde generatie iPhone SE juist een A14-chip krijgt, die we kennen van de iPhone 12.

Verder schrijft Nikkei Asia dat de volgende iPhone SE qua design wederom op de iPhone 8 lijkt. Men verwacht daarom een telefoon met 4,7 inch-lcd-scherm. Mogelijk verdwijnt wel de fysieke thuisknop onderaan het scherm. In dat geval loopt het display door tot aan de onderrand van de behuizing.

5G voor iPhone SE?

De Aziatische publicatie verwacht daarnaast dat de iPhone SE 3 5G krijgt. Hiervoor zou Apple het X60-modem van chipfabrikant Qualcomm gebruiken. De opvolger van 4G rolt in Nederland steeds breder uit en is ook wereldwijd aan een opmars bezig.

Tot slot schrijft de website dat de nieuwe iPhone SE in 2022 uitkomt. Het is waarschijnlijk de enige compacte Apple-smartphone van dat jaar, want er komt vermoedelijk geen opvolger voor de iPhone 13 mini uit. De iPhone 12 mini is een flop gebleken en daarom brengt Apple nog één compacte, krachtige telefoon uit. Tenminste, als de geruchten kloppen.

iPhone SE ook in 2021 de moeite waard

Begin 2020 bracht Apple de tweede generatie van de iPhone SE uit. Twee maanden geleden hebben we dit toestel opnieuw getest en de conclusie is simpel. De iPhone SE 2021 is een uitstekende instap-iPhone voor een goede prijs. Wil je meer weten over dit toestel? Kijk dan onze video hieronder, of lees de geschreven iPhone SE review-update.