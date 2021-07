‘iPhone SE 3 krijgt 5G en A14-chip, verschijnt in eerste helft 2022’

De derde generatie van de iPhone SE lijkt een hele fijne upgrade te worden voor iedereen die op zoek is naar een betaalbare smartphone.

‘iPhone SE 3 krijgt 5G en A14-chip’

Ieder jaar onthult Apple in september de nieuwste en beste iPhone van dat jaar, met een flink prijskaartje en geavanceerde functies. Om de zoveel jaar verschijnt ook een iPhone voor een hele andere doelgroep: sinds 2016 richt de iPhone SE zich op de mensen die niet ruim 600 euro of meer uit willen geven aan een telefoon.

DigiTimes komt nu met goed nieuws voor deze groep iPhone-gebruikers. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2022 de derde generatie van de iPhone SE verschijnen. De bronnen stellen dat het apparaat hetzelfde design krijgt als de iPhone SE die in 2020 verscheen, maar dat er aan de binnenkant wel veel verandert.

Het toestel zou uitgerust worden met de A14-chip, dezelfde chip die nu in de iPhone 12 zit. Bovendien ondersteunt de SE naar verluidt 5G, wat het een enorm krachtig apparaat maakt voor zijn prijsklasse. Apple zou zich met deze SE gaan richten op het maken van ‘de goedkoopste 5G-telefoon ooit’, om zo de positie van het bedrijf in de groeiende 5G-markt te versterken.

Wacht je liever op een iPhone SE met een wat moderner design? Dan zul je volgens andere geruchten minstens tot 2023 moeten wachten. Apple zou intern al bezig zijn met het testen van een toekomstige SE, met een voorkantvullend scherm en klein gaatje in het display voor de frontcamera. Het zou de eerste iPhone worden met een dergelijk ‘Hole-punch Display’ als alternatief voor de notch.

iPhone SE in 2021 nog steeds de moeite waard

De kracht van de SE-lijn van Apple bewijst zich nog steeds met de iPhone SE die vorig jaar verscheen. Vorige maand hebben we het toestel opnieuw getest en kwamen we tot de conclusie dat het nog steeds een uitstekende instap-iPhone is voor een goede prijs. Wil je meer weten over deze review? Check dan onze video hieronder of lees onze geschreven iPhone SE review-update.