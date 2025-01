De volgende versie van de iPhone SE komt eraan. En dankzij gelekte foto’s weten we nu ook vrijwel zeker hoe de iPhone SE 2025 eruit komt te zien!

Lees verder na de advertentie.

iPhone SE 2025 foto’s gelekt (zo ziet de goedkope iPhone eruit)

We hoeven niet zo heel lang meer te wachten tot de volgende iPhone SE verschijnt. Want volgens geruchten komt de iPhone SE 2025 al in maart. We hadden al een idee hoe de volgende versie van de budget-iPhone eruit komt te zien, maar dankzij deze gelekte foto’s weten we het nu vrijwel zeker.

De foto’s werden gedeeld door Sonny Dickson op X (voormalig Twitter). Hij heeft in het verleden vaker dummy-modellen gedeeld van iPhone-toestellen en kon daarmee behoorlijk accuraat voorspellen hoe de volgende iPhone eruit komt te zien.

Minder kleuren

Als we een blik werpen op de foto’s vallen ons een paar zaken op. Zoals je ziet komt de iPhone SE 4 in twee verschillende kleuren: zwart en wit. De huidige iPhone SE is er nog in drie kleuren. Naast de kleuren zwart en wit is de iPhone SE 2022 er ook in een rode kleur. Waarschijnlijk zal Apple de rode versie niet meer uitbrengen als we de foto’s van iPhone SE 2025 mogen geloven.

Grotere camera

Naast de kleuren zie je ook dat de camera groter is geworden. De iPhone SE 2025 heeft nog steeds een enkele camera, maar die is wel een stuk groter geworden. Dit komt omdat Apple van plan is om de nieuwe SE dezelfde camera te geven als die die in de iPhone 15 of iPhone 16.

Premium look

Daarnaast zie je ook dat hij er wat meer ‘premium’ uitziet dat de huidige iPhone SE 2022. Volgens sommige geruchten zou Apple daarom ook de naam hebben aangepast van de iPhone SE-serie. De volgende versie zou namelijk de iPhone 16E gaan heten.