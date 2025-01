Jammer: de iPhone SE 2025 moet het zonder deze feature doen

De iPhone SE 2025 komt er bijna aan: tot nog toe was er onduidelijkheid over één nieuwe feature en die blijkt er nu toch niet te komen.

iPhone SE 2025 krijgt deze feature niet

Er verschenen de afgelopen tijd nogal tegenstrijdige berichten over een specifiek onderdeel van het ontwerp van de nieuwe iPhone SE. Dit zorgde natuurlijk voor verwarring, dus des te beter dat er nu uitsluitsel over is.

Het gaat over de vraag of de iPhone SE 2025 de feature Dynamic Island krijgt, of gewoon een notch. Ross Young, analist bij DSCC (Display Supply Chain Consultants), is al jaren een betrouwbare bron als het gaat om displays van Apple. Hij heeft nu zijn mening gegeven over de verwarring rond de nieuwe iPhone SE: “Notch zoals de iPhone 14 is correct”.

Notch like iPhone 14 is correct — Ross Young (@DSCCRoss) January 28, 2025

Verschillen en overeenkomsten me de iPhone 16

Dit korte maar krachtige antwoord op de vraag of de iPhone SE 2025 een notch of een Dynamic Island krijgt, is op zich geen verrassing. Het gerucht gaat al langer dat de iPhone SE 4 op de iPhone 14 zal lijken en het toevoegen van een Dynamic Island zou een belangrijk voordeel van de iPhone 16 hebben weggenomen.

De iPhone SE 4 krijgt al een aantal functies van de iPhone 16, waaronder ondersteuning voor Apple Intelligence (dankzij een A18-chip en 8 GB werkgeheugen) en een vergelijkbare 48 MP-camera aan de achterkant. De notch van de iPhone SE en het Dynamic Island van de iPhone 16 bieden in ieder geval een belangrijk visueel verschil tussen het budgetmodel en het vlaggenschip van Apple.

Ook geen actieknop en cameraregelaar

Er waren eerder al geruchten die zeggen dat de iPhone SE 4 een actieknop of cameraregelaar zou kunnen krijgen. Inmiddels lijkt dit toch niet het geval te zijn, mogelijk om dezelfde reden dat het toestel geen Dynamic Island krijgt. Dit is te zien op onlangs verschenen dummy’s van de iPhone SE 2025, die erg lijken op afbeeldingen die zijn gedeeld door X-gebruiker Sonny Dickson.

De iPhone SE 2025 verschijnt mogelijk al binnen twee maanden, voor een prijs die waarschijnlijk wel wat hoger is dan die van de voorganger. We verwachten dat Apple mikt op iets meer dan 600 euro, bijvoorbeeld 649 euro. Overigens bestaat de kans dat Apple stopt met de naam SE. Er zijn geruchten dat de nieuwe naam de iPhone 16E gaat worden.