iPhone SE 2025 dummy toont hoe de goedkopere iPhone eruit ziet

Nu de lancering van de iPhone SE 2025 steeds dichterbij komt, verschijnt er een eerste dummy online die meer details prijsgeeft.

iPhone SE 2025 dummy

X-gebruiker Majin Bu deelde de nieuwe afbeeldingen van de iPhone SE 2025 dummy, samen met een korte video van de mockups. Dat zijn niet-functionele toestellen die hoesjesmakers maken op basis van informatie die uitlekt.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Er doen al een tijdje tegenstrijdige geruchten de ronde over de vraag of de iPhone SE 4 een Dynamic Island krijgt of toch een notch zoals zijn voorganger. Het laatste lijkt wel steeds waarschijnlijker te worden. De zwart-wit mockups laten namelijk het oudere notch-ontwerp zien, met de selfiecamera net links van het midden. Dit bevestigt de geruchten dat het toestel grotendeels is gebaseerd op de iPhone 14. Er zit ook een enkelvoudige lens op de glazen achterkant en de zijkant lijkt gemaakt van aluminium.

Geen actieknop of cameraregelaar

Geruchten die zeggen dat de iPhone SE 4 een actieknop of cameraregelaar zou kunnen krijgen, lijken ook niet te kloppen. In elk geval niet als we uitgaan van deze iPhone SE 2025 dummy, die erg lijkt op afbeeldingen die eerder zijn gedeeld door X-gebruiker Sonny Dickson.

Verder krijgt de iPhone SE 4 naar verwachting een snellere A18-chip, een door Apple ontworpen modemchip en 8 GB werkgeheugen (dat is de minimale hoeveelheid geheugen die nodig is voor Apple Intelligence). De camera zal naar verwachting dezelfde 48-megapixel groothoekcamera zijn als die van de huidige iPhone 16.

De iPhone SE 2025 verschijnt waarschijnlijk ergens in maart of april van dit jaar. De prijs van het nieuwe toestel wordt mogelijk wel wat hoger dan die van de voorganger. We verwachten dat Apple mikt op een prijs van iets meer dan 600 euro, bijvoorbeeld 649 euro. En de kans bestaat dat Apple stopt met de naam SE. Er zijn geruchten dat de nieuwe naam de iPhone 16E gaat worden.