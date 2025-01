iPhone SE 2025 wordt net zo snel als de iPhone 16

De iPhone SE 4 verschijnt in 2025 en volgens geruchten wordt hij net zo snel als de iPhone 16. Dit zijn de verwachtingen.

iPhone SE 4 wordt net zo snel als de iPhone 16

Verschillende geruchten zeggen dat de chip in de iPhone SE 2025 de codenaam T8140 heeft. Deze code werd ook gebruikt bij de A18 en de A18 Pro-chip. De iPhone SE 4 is een budget-smartphone, daarom is het waarschijnlijk dat de A18-chip in het toestel gaat komen.

Misschien herken je deze chips, want dit ook de chip die in de iPhone 16 zit. De iPhone SE 2025 wordt dan vrijwel net zo snel als nieuwste, reguliere iPhone. De vorige SE kreeg ook een vlotte chip bij de release. Dit was de A15-chip die ook in de iPhone 13 zit.

Overige features iPhone SE 4

Maar de chip is niet de enige verbetering van de iPhone SE 4. Volgens geruchten krijgt de smartphone ook een oled-scherm van 6.1 inch, Face ID en een usb-c poort. Daarnaast vind je ook een enkele 48-megapixel camera aan de achterkant en gaat hij de eerste 5G-modem die door Apple zelf is gemaakt krijgen.

De huidige iPhone lijkt veel op een iPhone 8 en heeft onder andere nog een Touch ID-knop, lightningpoort en dikke randen. Volgens de laatste geruchten zou de iPhone SE 2025 vooral gaan lijken op de iPhone 14.

Het is nog niet bekend wat de uiteindelijk naam wordt van de nieuwe SE. Het zou iPhone SE 2025 of iPhone SE vierde generatie kunnen worden. Maar geruchten denken ook dat de nieuwe naam iPhone 16E kan gaan worden.

iPhone SE 2025 release en prijs

Apple zal de nieuwe iPhone SE waarschijnlijk ergens rond maart of april uitbrengen. De iPhone SE 2022 had toen een adviesprijs van 439 euro (en kost op dit moment nog zo’n € 439,-). Maar we verwachten dat de iPhone SE 2025 wel wat duurder gaat worden. Geruchten denken zelfs dat de prijs zo rond de 600 euro gaat worden.