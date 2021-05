iPhone SE concept: betaalbare smartphone gaat iPhone 12 achterna?

Een nieuw iPhone SE concept laat zien hoe de goedkope iPhone er in 2023 misschien uitziet. Het nieuwe design heeft onder meer een gaatje voor de selfiecamera in het scherm.

Concept laat frisse iPhone SE 2023 zien

Afgelopen maanden verschijnen aan de lopende band geruchten over een nieuwe iPhone SE. Designer aaple lab heeft deze claims visueel gemaakt in een concept van de iPhone SE 2023. Hij laat hierin zien hoe de telefoon er misschien uitziet.

Het eerste dat opvalt, is het cameragaatje in het scherm. Deze ‘punch hole’-inkeping is veel kleiner dan de huidige notch. Dat is fijn, want hierdoor heb je meer effectieve schermruimte tot je beschikking.

Over het scherm gesproken, het iPhone SE 2023 concept heeft vergeleken met het huidige model hele dunne schermranden. Dit, gecombineerd met het cameragaatje, zorgt ervoor dat vrijwel de hele voorkant uit scherm bestaat zoals bij de iPhone 12.

Ook opvallend: de nieuwe kleuruitvoeringen. Apple steekt vrijwel al haar nieuwe producten in zomerse jasjes – kijk maar naar de iMac met M1-chip en iPad Air 2020 – en mogelijk trekt men die lijn door met de nieuwe iPhone SE.

De concepten roepen ook vragen op. Wat gaat Apple bijvoorbeeld doen met Touch ID? De vingerafdrukscanner zit momenteel in de aan/uit-knop verwerkt, dus misschien is dit bij de opvolger ook zo.

Sterker nog, dit lijkt zelfs de meest logische optie. Bij de iPad Air 2020 zit de vingerafdrukscanner namelijk ook in de powerknop. Je ontgrendelt de tablet door je vinger even op deze knop te laten rusten.

Dit weten we al over de nieuwe iPhone SE

Het iPhone SE 2023 concept is gebaseerd op geruchten. Het is dus nog maar de vraag of al deze speculaties echt uitkomen.

Volgens geruchten sleutelt Apple momenteel aan twee nieuwe iPhone SE’s. De eerste zou in 2022 uitkomen en een verbeterde versie van het huidige model zijn. Hij zou onder meer 5G-ondersteuning en een nieuwe processor krijgen.

De tweede iPhone SE zou pas in 2023 uitkomen en een compleet nieuw design met cameragaatje hebben. Dit design zou gebaseerd zijn op het ontwerp van de iPhone 14, die vermoedelijk in 2022 uitkomt.

