‘Apple komt begin 2022 met gloednieuwe iPhone SE’

We kunnen binnenkort een nieuwe iPhone SE verwachten, ondanks de aanhoudende chiptekorten. Het toestel wordt naar verluidt nog vóór maart aangekondigd.

Gerucht: nieuwe iPhone SE komt in Q1 van 2022

Apple komt over een paar maanden met een nieuwe versie van de razendpopulaire iPhone SE. Dat meldt het Taiwanese TrendForce, een bekende en betrouwbare bron. De huidige SE is Apples goedkoopste iPhone en tevens de enige iPhone die nog een homeknop en Touch ID aan boord heeft. De opvolger van het toestel krijgt waarschijnlijk een vergelijkbaar ontwerp. Aan de binnenkant krijgt de nieuwe iPhone SE een paar flinke upgrades.

Volgens de bron heeft Apple hoge verwachtingen voor de volgende generatie iPhone SE. De fabrikant zou minstens 25 tot 30 miljoen exemplaren willen produceren. Dat is ook niet zo gek, aangezien de huidige SE nog altijd erg goed verkoopt. Het is de meest betaalbare nieuwe iPhone, die ondanks zijn lagere prijs een hoop functies biedt.

Vanwege de aanhoudende chiptekorten wordt het voor bedrijven als Apple steeds lastiger om genoeg smartphones te leveren. Dit is ook merkbaar bij de iPhone 13-serie, die op de meeste plekken nog steeds niet direct leverbaar is. De release van de nieuwe iPhone SE lijkt hier gelukkig niet onder te lijden.

Meer over de nieuwe iPhone SE

Volgens MacRumors krijgt de volgende iPhone SE een 4,7 inch-scherm en een homeknop met Touch ID. Een flinke upgrade is 5G-ondersteuning – de huidige SE ondersteunt enkel 4G. Ook krijgt het nieuwe toestel naar verluidt een A15-chip onder de motorkap. Dit is dezelfde chip die we eerder in de iPhone 13-serie zagen. Dat betekent waarschijnlijk dat de nieuwe iPhone SE sneller wordt dan de meeste concurrenten in dezelfde prijsklasse.

Apple verkoopt de huidige iPhone SE vanaf 492 euro. Hiervoor krijg je 64 gigabyte aan opslagruimte. We verwachten dat de prijs van de nieuwe iPhone SE ongeveer gelijk blijft. Of Apple de smartphone net als de goedkoopste iPhone 13 ook 128 gigabyte aan opslagruimte gaat geven, is niet bekend.

