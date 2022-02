Wensenlijst: 5 functies die de iPhone SE 2022 écht moet hebben

Het lijkt er nu toch écht van te komen. De iPhone SE 2022 wordt bijna gepresenteerd en in dit artikel geven we onze wensenlijst door. Heeft u pen en papier bij de hand, meneer Cook?

iPhone SE 2022 wensenlijst

Omcirkel 8 maart alvast voorzichtig in je agenda. Als we de geruchten mogen geloven wordt op die datum de nieuwe iPhone SE onthuld.

We zijn inmiddels bij de derde generatie aanbeland en alhoewel we nog erg enthousiast zijn over het model uit 2020, is deze inmiddels wel echt aan vervanging toe. In dit artikel delen we onze wensenlijst voor de iPhone SE 2022 – soms tegen beter weten in.

1. Een nieuw ontwerp

Tijdreizen kan natuurlijk niet, maar wie naar de iPhone SE uit 2020 kijkt waant zich even in het verleden. Het toestel zag er twee jaar geleden al ouderwets uit, maar is anno 2022 totaal gedateerd. De iPhone SE ziet er precies hetzelfde uit als de iPhone 8 en heeft dus een relatief klein scherm met forse randen én een thuisknop.

We hopen daarom dat Apple met de volgende editie een frisse wind door het design laat gaan. Met name onderstaand concept (dat dus laat zien hoe het toestel eruit kan zien) weet ons wel te bekoren.

Hierbij heeft de iPhone SE 2022 een moderner design waarbij met name het display groter wordt, zonder dat de behuizing meegroeit. Hoe? Door de schermranden flink te verkleinen. Door ook de thuisknop (waarin de vingerafdrukscanner zit) achterwege te laten, kan het scherm flink groter worden.

Die thuisknop is immers helemaal niet nodig als de iPhone SE 2022 Face ID krijgt, oftewel gezichtsherkenning. Duurdere Apple-telefoons hebben deze mogelijkheid al jaren. De kans dit gaat gebeuren is echter klein, want vrijwel alle geruchten zeggen dat Face ID aan de iPhone SE 2022 voorbijgaat.

2. Beter scherm: lcd vs oled

We zouden dus graag meer scherm zien, en minder rand. Het valt echter nog maar te bezien hoe realistisch deze wens is. Volgens de meeste geruchten krijgt de nieuwe iPhone SE namelijk ‘gewoon’ een 4.7 inch-display, net als het huidige model, mét thuisknop.

Laten we dan in ieder geval hopen dat Apple de beeldkwaliteit omhoog schroeft. Dat kan bijvoorbeeld door het lcd-display in te ruilen voor een oled-variant, die we kennen van onder meer de iPhone 12 en iPhone 13.

Oled-schermen zijn beter dan lcd-displays, onder meer omdat individuele pixels aan- en uitkunnen. Hierdoor ogen zwarte kleuren ook echt zwart, in tegenstelling tot bij lcd-panelen. Die zenden bij donker beeld nog steeds een beetje licht uit, waardoor het dus eigenlijk nooit echt donker is.

3. iPhone SE 2022 heeft echt een betere camera nodig

Ook op cameragebied heeft Apple de nodige stappen te zetten. De iPhone SE is nooit een uitblinkende fotograaf geweest, maar bij genoeg daglicht kun je alsnog degelijke kiekjes maken. In het donker zijn plaatjes met de 2020-variant al snel korrelig, helemaal omdat er geen Nachtmodus aanwezig is.

Het is echter nog maar de vraag of de iPhone SE 2022 grote stappen zet op cameragebied. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat men een tweede camera toevoegt, maar stiekem hopen we hier wel op. De kans is echter groter dat Apple vooral aan de camerasoftware gaat sleutelen.

4. Klaar voor de toekomst met 5G

Er zijn nog veel onzekerheden rondom de nieuwe iPhone SE. Eén ding weten we echter zo goed als zeker. Het lijkt er namelijk sterk op dat het toestel een A15 Bionic-chip krijgt. Deze krachtige processor zit ook in de iPhone 13 en iPhone 13 Pro, dus qua rekenkracht zit het wel goed.

Bijkomend voordeel is dat deze A15-chip een andere langverwachte functie met zich meebrengt, namelijk 5G. De iPhone SE van 2020 kan alleen overweg met 4G en dat is anno 2022 karig. We hopen (en verwachten) daarom dat de 2022-versie wél met 5G overweg kan. Dit netwerk rolt de komende jaren immers steeds breder uit in Nederland.

Iets sterker aangezet: het zou ronduit gênant zijn als de iPhone SE 2022 niet met 5G overweg kan. Inmiddels beschikken zelfs relatief goedkope Android-smartphones over deze mogelijkheid.

5. Betere accu

Wat ons betreft had de iPhone SE van 2020 twee duidelijke nadelen. Zoals eerder aangegeven was het toestel geen hoogvlieger op cameragebied. Ten tweede viel de accuduur tegen. Het toestel ging een dag(je) mee op een volle acculading, maar meer zat er niet in.

Het is daarom aan Apple om deze kritiek met de iPhone SE 2022 te pareren. Hopelijk krijgt het toestel een (iets) grotere accu dan zijn voorganger, die een capaciteit van 1821 mAh heeft.

Niet alleen de accu moet wat ons betreft groter. Ook de standaard opslagcapaciteit kan opgekrikt worden. De huidige iPhone SE begint bij 64GB en dat is allesbehalve indrukwekkend. Een instapcapaciteit van 128GB voor de iPhone SE 2022 zou meer op zijn plek zijn.

Dit moet Apple niet veranderen

Tot nu een hoop verlangens in deze iPhone SE 2022-wensenlijst. Er zijn echter ook zaken waar Apple beter niet aan kan sleutelen.

Ten eerste: het formaat. De iPhone SE is, als een van de laatste der Mohikanen, met recht een compacte smartphone te noemen. Terwijl de rest van het smartphonelandschap steeds groter wordt bedient Apple met de SE een specifieke doelgroep die hier niets van moet hebben. Hieraan tornen zou niet slim zijn.

Ook de prijs is belangrijk. De iPhone SE is er voor mensen die wel een iPhone zoeken, maar niet de hoofdprijs willen betalen. Dat ze hierdoor moeten inleveren op wat snufjes die de duurste iPhone van het moment wél heeft, vinden ze minder erg. Als Apple verstandig is houden ze met de iPhone SE 2022 ongeveer vast aan adviesprijzen van voorgangers. De iPhone 2020 had een beginprijs van 489 euro.

Wanneer is de iPhone SE 2022 release?

Een bekende bron claimt dat de iPhone SE 2022 op 8 maart onthuld wordt. Dan zou namelijk het eerste (virtuele) Apple-evenement van 2022 plaatsvinden. Indien dit klopt, ligt het nieuwe toestel waarschijnlijk medio maart of april in de winkels.

Bij iPhoned houden we al het Apple-nieuws voor je in de gaten. Meld je aan voor onze nieuwsbrief of download onze app om niets te missen.

