iPhone SE 2022 vs Samsung Galaxy A53: strijd om de budgettroon

Ben je op zoek naar een goede smartphone voor niet al te veel geld? De kans is groot dat je twijfelt tussen de Apple iPhone SE 2022 en de Samsung Galaxy A53. In deze iPhone SE 2022 vs Samsung Galaxy A53-vergelijking zetten we de twee toestellen tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022 vs Samsung Galaxy A53

Apple en Samsung hebben beide hun nieuwe budget-smartphones voor 2022 aangekondigd: de iPhone SE 2022 en de Samsung Galaxy A53. De smartphones kosten ongeveer hetzelfde, maar zijn erg verschillend. In dit artikel zetten we de grootste verschillen voor je op een rijtje, zodat jij de beste keuze kunt maken.

Index: iPhone SE 2022 vs Samsung Galaxy A53 Design Scherm Snelheid Camera’s Software Prijs

Design: glas en aluminium, of heel veel plastic

Het ontwerp van de iPhone SE 2022 is niet te vergelijken met het design van de Samsung Galaxy A53. De smartphones zien er compleet anders uit. De iPhone heeft vrij dikke schermranden, met een flink voorhoofd en een dikke kin. Dit komt omdat Apple de smartphone in hetzelfde jasje als de iPhone 8 en de iPhone SE 2020 heeft gestopt. Het toestel is gemaakt van aluminium en beschikt over ‘het sterkste glas in een smartphone’, aldus Apple.

Samsung gooit het met de Galaxy A53 over een andere boeg. De smartphone oogt moderner dankzij zijn dunnere schermranden en hole-punch voor de selfiecamera. Ook is er geen homeknop aanwezig, die we bij de SE 2022 wél aantreffen. De Samsung-smartphone bestaat – op het scherm na – volledig uit plastic. Hierdoor voelt hij goedkoper aan dan de iPhone. Plastic gaat echter minder snel stuk dan glas, dus dat is een pluspunt.

Tot slot is de A53 een stuk groter, dikker en zwaarder dan de SE. Dat komt door het grotere scherm en de grotere accu. Zoek je een compacte smartphone? Dan kun je beter voor de iPhone SE kiezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm: Samsung wint met flinke voorsprong

Op schermgebied wint Samsung het van Apple. De Galaxy A53 heeft een groot 6,5 inch-amoled-scherm, met een full hd-resolutie. Dankzij de amoled-technologie zijn kleuren helder en is zwart écht zwart. De iPhone SE heeft een 4,7 inch-lcd-scherm, met een vrij lage resolutie en een verversingssnelheid van slechts 60Hz. Die lagere resolutie is geen groot probleem, omdat het scherm relatief klein. Hierdoor is de pixeldichtheid evengoed vrij hoog.

Het grote scherm van de Samsung is natuurlijk ideaal voor het kijken van series en films. Ook gamen, internetten en foto’s bekijken voelt ‘meeslepender’ met de Galaxy A53. Daarnaast heeft het scherm een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor beelden vloeiend ogen. Het grote scherm zorgt er echter wel voor dat de smartphone alles behalve compact en handzaam is.

Voor het kleinere scherm van de SE 2022 valt ook zeker wat te zeggen. Je kun het scherm bijvoorbeeld gemakkelijk met één hand bedienen. Ook is het toestel zelf lekker compact gebleven, waardoor het gemakkelijk in iedere broekzak past.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snelheid: iPhone SE 2022 is ware krachtpatser

De iPhone SE 2022 is op dit moment samen met de iPhone 13 (mini) en 13 Pro (Max) de snelste smartphone van dit moment. Apple heeft het toestel namelijk dezelfde krachtige A15-chip gegeven als zijn duurste smartphones. Dit zorgt voor ongekende kracht in het budget-segment.

De Samsung Galaxy A53 heeft een rappe Exynos 1280-processor, die in combinatie met 6GB of 8GB werkgeheugen prima presteert. Je kunt deze chip echter niet vergelijken met de A15, die het onderdeel ‘snelheid’ simpelweg met een enorme voorsprong wint.

Dankzij de A15-chip is de iPhone SE 2022 toekomstbestendig. We verwachten dat Apple het toestel nog vele jaren voorziet van software-updates. De kans is dan ook groot dat het toestel over 5 jaar nog steeds snel aanvoelt.

Camera’s: meer is niet altijd beter

Het zal je inmiddels niet meer verbazen, maar ook op cameragebied verschillen de Galaxy A53 en de iPhone SE behoorlijk van elkaar. De SE heeft een enkele lens aan de achterkant, die plaatjes schiet in een resolutie van 12 megapixel. Dankzij de A15-chip en Apples geweldige image processing zien de foto’s er fantastisch uit.

De Samsung Galaxy A53 heeft maar liefst vier camera’s op de achterkant. Dit zijn een 64 megapixel-hoofdlens, 12 megapixel-groothoeklens, 5 megapixel-macrocamera en een 5 megapixel-dieptesensor. De Galaxy A53 moet betere foto’s maken in het donker door een verbeterde nachtmodus en ook de portretmodus is verbeterd. De iPhone heeft ook een portretmodus, maar helaas geen nachtmodus.

De macrocamera en de dieptesensor van de Galaxy A53 lijken op papier al aardig tegen te vallen, vanwege de lage resolutie. De hoofdlens hebben we nog niet getest, maar we verwachten dat de iPhone SE al met al betere foto’s en video’s maakt. De groothoeklens van de Galaxy A53 is echter wel een leuke toevoeging, die we op de iPhone missen.

Een camera-systeem is natuurlijk niet compleet zonder selfielens aan de voorkant. De iPhone SE heeft een 12 megapixel-selfiecamera, die is weggewerkt in het grote voorhoofd van de smartphone. De selfiecamera van de Galaxy A53 heeft een 32 megapixel-sensor. Deze is weggewerkt in een klein gaatje in het scherm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Software: flink veel updates

De iPhone SE 2022 draait uiteraard op iOS 15, de nieuwste versie van Apples mobiele besturingssysteem. Hierdoor is zo’n beetje iedere app in de App Store compatible met het toestel – en dat zal nog vele jaren zo blijven. Dat komt omdat Apple zijn iPhones tot wel zeven jaar van updates voorziet. Met de kracht van de A15-chip zou het zomaar kunnen dat de iPhone SE 2022 nóg langer up-to-date blijft.

De Samsung Galaxy A53 draait uit de doos op Android 12, in combinatie met Samsungs One UI. Een hele belangrijke en fijne verbetering is dat het toestel langer updates krijgt dan voorgaande Galaxy A-smartphones. Samsung belooft dat de smartphone vier grote Android-updates ontvangt. Het toestel krijgt dus hoe dan ook een update naar Android 13, 14, 15 en 16. Beveiligingspatches, die hackers en andere kwaadwillenden buiten de deur houden, verschijnen maar liefst vijf jaar lang. De Samsung-smartphone is dus toekomstbestendiger dan ooit.

Prijs: Samsung is goedkoper

De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april te koop in Nederland voor 449 euro. Kies je de versie met meer werk- en opslaggeheugen, dan ben je 509 euro kwijt. Kies je ervoor om de nieuwe telefoon te pre-orderen, dan krijg je tijdelijk een setje draadloze oordopjes cadeau. Het gaat om de Galaxy Buds Live, die op dit moment zo’n 70 euro kosten.

Samsung Galaxy A53 (128GB): 449 euro

Samsung Galaxy A53 (256GB): 509 euro

Kleuren: zwart, blauw, perzik

De iPhone SE 2022 is op het moment van schrijven al te koop in Nederland. Je betaalt bij Apple zelf 529 euro voor het 64GB-model. De 128GB-uitvoering kost met 579 euro vijf tientjes meer. De prijzen kunnen per webshop en provider wat verschillen. Je vindt het toestel hier:

iPhone SE 2022 met abonnement

• Koop bij KPN

• Koop bij Vodafone

• Koop bij T-Mobile

• Koop bij Tele2

• Koop bij Belsimpel

• Koop bij Mobiel.nl iPhone SE 2022 los toestel

• Koop bij MediaMarkt

• Koop bij Coolblue

• Koop bij Bol.com

• Koop bij Mobiel.nl

• Koop bij Belsimpel

• Koop bij Amac

Apple iPhone SE 2022 prijzen vergelijken Abonnement v.a. € 27,- p/m Met abo nnement Los nieuw v.a. € 528,- Los toestel

Conclusie iPhone SE 2022 vs Samsung Galaxy A53

Je hebt met zowel de iPhone SE 2022 als de Samsung Galaxy A53 een toptoestel in handen, waarmee je een hele tijd vooruit kan. Er is in onze ogen geen duidelijke winnaar, omdat beide toestellen verschillende sterke en zwakke punten hebben. Het is dus vooral belangrijk wat jij zelf belangrijk vindt in een smartphone.

Zoek je naar een groot, hoogwaardig scherm en wil je graag foto’s maken met een groothoeklens? Dan kies je voor de Samsung. Vind je snelheid en software belangrijker? Dan past de iPhone beter bij jou. De iPhone SE 2022 is ook een betere keuze als je al veel andere Apple-producten gebruikt, zoals een MacBook, Apple Watch en AirPods.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de iPhone SE 2022? Houd de website goed in de gaten voor de uitgebreide review. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.