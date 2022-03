iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: de overstap waard?

Op het eerste gezicht lijken de iPhone SE 2022 en SE 2020 behoorlijk op elkaar. Maar, wie verder kijkt, ontdekt dat de toestellen zeker niet identiek zijn. In deze iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020-vergelijking zetten we de betaalbare telefoons tegenover elkaar.

Vergelijking: iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020

En dat is drie. Tijdens zijn Peek Performance-event heeft Apple ein-de-lijk de derde generatie van de iPhone SE gepresenteerd. Het toestel is iets duurder dan zijn voorganger, maar aan het ontwerp is niet gesleuteld.

De meeste vernieuwingen zijn dan ook niet aan de buitenkant af te zien. Gelukkig is er wel het een en ander verbeterd ten opzichte van het vorige model, die in 2020 uitkwam. Deze veranderingen zetten we in dit artikel op een rijtje. Dit is onze iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020 vergelijking.

Design is bijna hetzelfde

Puur op basis van uiterlijk kun je de nieuwe iPhone SE eigenlijk maar op één manier onderscheiden van zijn voorganger: door naar de kleur te kijken.

Het 2022-model is namelijk in drie kleuren verkrijgbaar, waarvan twee nieuw zijn. Je kunt kiezen uit Middernacht (donkerblauw), Sterrenlicht (beige) en rood. De iPhone SE van 2020 is verkrijgbaar in het wit, zwart en rood.

Verder heeft Apple een beetje aan het design gesleuteld. Zo heeft de iPhone SE 2022 een extra stevige glazen voor- en achterkant gekregen. Dit glas kennen we van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro, die eind 2021 verschenen. Alleen de zogeheten Ceramic Shield-techniek moet je bij de iPhone SE 2022 missen.

iPhone SE 2022 iPhone SE 2020

Hardware zet grote stappen

Het glas is niet het enige dat de nieuwe iPhone SE van zijn grote broer ‘geleend’ heeft. Ook de processor is een oude bekende. De iPhone SE 2022 wordt aangedreven door de A15 Bionic-chip, een door Apple zelf ontworpen processor. Het vorige model heeft een A13-chip, die we kennen van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro.

Het belangrijkste voordeel van de A15-chip is dat de SE een stuk krachtiger is geworden. Apps starten bijvoorbeeld sneller op en van laadtijd is vrijwel geen sprake.

Bijkomend voordeel is dat het nieuwe model dankzij de nieuwe chip met 5G overweg kan. Het nieuwe telefoonnetwerk is een stuk sneller dan 4G en wordt de komende jaren breder uitgerold in Nederland. Dat maakt de nieuwe iPhone SE toekomstbestendiger dan zijn voorganger, die niet verder komt dan 4G.

Tot slot is de nieuwe A15-chip energiezuiniger. Dat is fijn, want hierdoor is de accuduur van de iPhone SE 2022 verbeterd. Volgens Apple gaat het nieuwe model twee uur langer mee dan zijn voorganger.

iPhone SE 2022

Camera zet puntjes op de i

We hadden gehoopt op de toevoeging van een tweede camera, maar de iPhone SE 2022 heeft nog steeds slechts een enkele lens op de achterkant. Deze heeft een resolutie van 12 megapixels, net als de iPhone SE van 2020.

Toch gaat het niet om dezelfde camera, en ook dat heeft te maken met de nieuwe processor. De camera van de iPhone SE 2022 ondersteunt bijvoorbeeld Smart HDR 4. Dit zorgt ervoor dat wanneer jij op de fotoknop drukt er in werkelijkheid meerdere kiekjes worden geschoten. Vervolgens worden deze samengevoegd om de uiteindelijke foto(‘s) meer lichte en donkere details te geven.

Verder beschikt de nieuwe iPhone SE over Fotografische stijlen, een functie die vooralsnog alleen op de iPhone 13-familie bruikbaar was. Dit zijn een soort filters die je al vooraf over je foto’s legt.

Extra tof is dat de (door jou gekozen) stijl vervolgens rekening houdt met de inhoud van je foto. Ook gaaf: de iPhone SE 2022 kan nu overweg met Deep Fusion. Deze techniek zorgt ervoor dat je ook goede foto’s maakt bij weinig licht.

iPhone SE 2022

Je denkt er misschien niet over na bij het kopen van een smartphone, maar het is wel degelijk belangrijk: updates. De iPhone SE 2022 draait bij uitkomst op iOS 15, terwijl de iPhone SE 2020 met iOS 13 aan boord verscheen. Logischerwijs wordt het de nieuwe SE dan ook langer ondersteund met software-updates.

Apple heeft niet aangegeven hoeveel updates het nieuwe model krijgt, maar doorgaans worden iPhones zo’n vijf à zes jaar ondersteund. Dit betekent dat de iPhone SE 2022 tot en met iOS 20 of iOS 21 up-to-date blijft. De iPhone SE 2020 valt waarschijnlijk een paar jaar eerder af en blijft misschien steken op iOS 18 of iOS 19.

Verkijk je niet op de prijs

De nieuwe iPhone SE is nog steeds veruit de goedkoopste iPhone die je kunt kopen. Maar, hij is wel minder vriendelijk voor je portemonnee dan de voorganger. De iPhone SE 2022 begint bij 529 euro, 40 euro duurder dan zijn voorganger.

Je krijgt dan het instapmodel met 64GB opslagruimte. Er zijn ook modellen met 128 of 256GB opslag beschikbaar. Denk vooraf goed na hoeveel je nodig hebt, want 64GB opslag is anno 2022 erg weinig en je kunt de capaciteit later niet uitbreiden.

Prijzen van iPhone SE 2022:

64GB: 529 euro

128GB: 579 euro

256GB: 699 euro

De iPhone SE 2020 is trouwens door Apple uit de schappen gehaald. Bij andere verkopers kom je het model nog wel tegen, want zij verkopen hun resterende voorraden. Mogelijk kun je het toestel hierdoor flink goedkoper op de kop tikken.

Kopen

Wil je de iPhone SE 2022 kopen? Hij is vanaf vrijdag 11 maart 2022 vooruit te bestellen. Op 18 maart 2022 vindt de daadwerkelijke release plaats. Via onderstaande prijsvergelijker vind je makkelijk en snel de beste deal. Je kunt zowel zoeken naar een iPhone SE 2022 met abonnement als naar een losse iPhone SE 2022.

