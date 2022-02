iPhone SE 2022: verschillen met iPhone SE 2020 (moet je overstappen?)

De iPhone SE 2022 komt eraan, maar is het slim om meteen over te stappen? iPhoned zet de verschillen tussen de iPhone SE 2022 en de iPhone SE 2020 voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022 verschillen

De iPhone SE 2022 komt er (hopelijk) snel aan, maar wat zijn eigenlijk de verschillen met de vorige SE? Wij hebben alle geruchten over de opvolger van de iPhone SE 2020 bij elkaar gezet.

Deze verbeteringen krijgt de iPhone SE 2022

Onder de motorkap heeft de nieuwe iPhone SE 2022 een paar verbeteringen. Volgens de laatste geruchten gaan we deze upgrades terugzien.

1. Snellere processor

Het nieuwe toestel krijgt een snellere processor dan zijn voorloper, de iPhone SE 2020. Waarschijnlijk wordt dit de A15 Bionic die je ook in de iPhone 13 vindt. De iPhone SE 2020 heeft een A13-chip, die ook in de iPhone 11 zit.

2. Ondersteuning voor 5G

Een van de andere verschillen tussen de iPhone SE 2022 en de vorige versie is de ondersteuning voor 5G. Het voordeel van 5G is op dit moment beperkt. Internetten met 5G is vaak wel sneller, maar wordt pas echt snel als je een iPhone hebt met mmWave 5G én de 3,5GHz-frequentie wordt vrijgegeven. De huidige iPhone 2020 SE ondersteunt enkel 4G.

De 5G-frequentie zou aanvankelijk worden geveild in april 2022, maar dit is uitgesteld. Wanneer de frequentie nu geveild wordt aan de telecombedrijven, is nog niet bekend. De iPhone 14 is vermoedelijk de eerste die in Nederland de razendsnelle mmWave-frequenties ondersteunt.

En deze verbeteringen krijgt de iPhone SE 2022 niet

Bij de iPhone SE 2022 blijft ook veel hetzelfde. Deze verbeteringen gaat de iPhone SE 2022 volgens de geruchten niet krijgen.

1. Geen Face ID

Waarschijnlijk krijgt de iPhone SE 2022 het uiterlijk van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de smartphone nog steeds een thuisknop heeft. Touch ID is dus ook weer aanwezig. Jammer genoeg ontbreekt van Face ID ieder spoor. De iPhone SE 3 heeft verder een lcd-display van 4,7 inch, net als zijn oudere broer uit 2020.

2. Werkgeheugen blijft hetzelfde

Ook aan het werkgeheugen zou niet zijn gesleuteld. We verwachten dus dat de iPhone SE 2022 weer 3GB aan RAM heeft.

3. Geen MagSafe

Draadloos opladen via MagSafe, zoals bij de iPhone 12 en iPhone 13 kan, zit er waarschijnlijk niet in. Er gaan wel geruchten dat de iPhone SE 2022 ‘gewoon’ draadloos opladen gaat ondersteunen.

4. Camera: geen verbeteringen

Jammer genoeg is er nog niet veel bekend over de camera van de Appels nieuwste budgetmodel. Waarschijnlijk komt er weer een enkele camera achterop het toestel, net als bij de iPhone SE 2020. Stiekem hopen we nog wel dat er een paar verschillen zijn tussen de camera van de iPhone SE 2022 en de iPhone SE 2020.

iPhone SE 2022 prijs

Waarschijnlijk zal de prijs ongeveer hetzelfde zijn als de iPhone SE 2020, die ging voor 489 euro over de toonbank. De verwachte prijzen voor de iPhone SE 2022 zijn.

iPhone SE 2022 64GB: 489 euro

iPhone SE 2022 128GB: 539 euro

iPhone SE 2022 256GB: 659 euro

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release iPhone SE 2022

Vaak doet Apple de eerste productonthullingen van een jaar in maart, maar vorig jaar was dat halverwege april. We achten echter de kans groot dat Apple het event dit jaar weer maart organiseert.

Volgens de zeer goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg is dinsdag 8 maart het eerste Apple-event van 2022. De Apple-insider verklapte ook welke producten we dan mogen verwachten. Dit zal waarschijnlijk ook de iPhone SE 2022 zijn.

iPhone SE 2022-verschillen: reden om over te stappen?

Zijn de verbeteringen van de iPhone SE 2022 een reden om over te stappen van een iPhone SE 2020? Als we alleen naar de bekende geruchten kijken, waarschijnlijk niet. Heb je echter nog een iPhone SE 2016, dan is de release van de iPhone SE 2022 een uitstekend moment om weer een keer te ‘upgraden’.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.