11x dit weten we al over de iPhone SE (ja: bijna alles!)

De populaire iPhone SE is krachtig, compact én betaalbaar. Morgen (dinsdag) onthult Apple daar een nieuwe versie van, maar eigenlijk weten we alles al. In dit artikel spoilen we erop los en zetten we de vernieuwingen van de iPhone SE 2022 op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022: alle vernieuwingen

Dinsdagavond begint het eerste Apple-event van 2022, waarin Apple verschillende productonthullingen doet. Een van de belangrijkste is de aankondiging van de nieuwe iPhone SE 2022.

Omdat verschillende Apple-insiders allerlei informatie doorgespeeld krijgen en naar buiten brengen, is er al veel bekend over de nieuwe instap-iPhone van Apple. Hieronder verklappen we de vernieuwingen van de iPhone SE 2022:

De iPhone SE wordt aangekondigd tijdens het Peek Performance-event van 8 maart. Hij heeft opnieuw een lcd-scherm van 4,7-inch. Het formaat is wederom 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter. Daarmee is hij iets groter dan de iPhone 13 mini, maar kleinere dan de ‘gewone’ iPhone 13. Het ontgrendelen doe je nog steeds met je vinger: Touch ID. Het ontwerp is hetzelfde als bij zijn voorganger. Er is dus een glazen voor- en achterkant. Ook heeft het toestel weer forse randen om het scherm, met onderaan een flinke ‘kin’. Er komt een nieuwe opslagoptie: 256 GB. Daarnaast is de iPhone SE beschikbaar in de bestaande 64 en 128 GB-opties. De iPhone SE krijgt 5G-ondersteuning. Het gaat om zowel ondersteuning voor het snelle mmWave als Sub-6GHz. Kleuropties: wit, zwart en rood. De huidige iPhone SE is ook verkrijgbaar in deze uitvoeringen. Processor: A15 Bionic-chip. Daarmee wordt de iPhone SE 2022 net zo krachtig als de iPhone 13 (Pro). De prijs is vermoedelijk 489 euro. Dat is aanzienlijk voordeliger dan het goedkoopste iPhone 13-model, die 809 euro kost. Er is opnieuw slechts één camera aan de achterkant. De lens blijft waarschijnlijk hetzelfde. Toch mogen we betere camera-prestaties verwachten dankzij de snellere processor.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volg het Apple-event met iPhoned

Ondanks dat je nu zo’n beetje alles over de iPhone SE weet, blijft het leuk om naar het Apple-event te kijken. Die begint dinsdag om 19:00 uur Nederlandse tijd. Overigens weten we nog niet helemaal alles: bijvoorbeeld wanneer de iPhone SE in de verkoop gaat. Dat maakt Apple dinsdagavond bekend.

Wat Apple verder nog onthult, lees je in onze Apple-event 8 maart verwachtingen. Uiteraard doet de redactie van iPhoned live verslag van de avond. Bezoek de website dus morgen en blijf op de hoogte van alle onthullingen. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief: