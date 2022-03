De iPhone SE 2022 is nu verkrijgbaar: hier vind je de beste deals

Op zoek naar een nieuwe, betaalbare iPhone? De iPhone SE 2022 is vanaf nu overal in Nederland verkrijgbaar. Wij zetten de beste deals voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eindelijk verkrijgbaar: de nieuwe iPhone SE 2022

Na zo’n anderhalve week wachten is het zover: de iPhone SE 2022 ligt in de Nederlandse winkels. Dat betekent dat jouw gloednieuwe iPhone – mocht je hem vooraf besteld hebben – waarschijnlijk vandaag bezorgd wordt. Heb je nog geen iPhone SE 2022 besteld, maar wil je hem wel graag hebben? Vanaf vandaag kun je dus gewoon een winkel in lopen om er eentje te halen. Mits ze op voorraad zijn, natuurlijk.

Geen zin om fysiek naar de winkel te gaan? Je kunt de iPhone SE 2022 natuurlijk ook gewoon online bestellen, met of zonder abonnement. Dat doe je wat ons betreft bij één van de onderstaande aanbieders:

iPhone SE 2022 met abonnement

• Koop bij KPN

• Koop bij Vodafone

• Koop bij T-Mobile

• Koop bij Tele2

• Koop bij Belsimpel

• Koop bij Mobiel.nl iPhone SE 2022 los toestel

• Koop bij MediaMarkt

• Koop bij Coolblue

• Koop bij Bol.com

• Koop bij Mobiel.nl

• Koop bij Belsimpel

• Koop bij Amac

Houd wel in je achterhoofd dat je te maken hebt met levertijden, als je jouw gloednieuwe iPhone SE online bestelt. Veel mensen willen het toestel hebben, dus de voorraad is wellicht beperkt. Bij Bol.com en Coolblue zijn de levertijden nu korter dan bij Apple zelf – je hebt het toestel bij deze websites de volgende dag al in huis.

Bedenk voorafgaande van je aankoop even hoe veel opslagruimte je nodig hebt. Het instapmodel van de iPhone SE 2022 komt met 64GB aan opslag. Dat is vrij krap, zeker als je van plan bent om tientallen apps te downloaden en duizenden foto’s en video’s te schieten. Doe je niet veel anders dan WhatsAppen, internetten en TikTokken? Dan is het 64GB-model een prima keuze.

De iPhone SE 2022 is verkrijgbaar in drie kleurtjes: middernacht (zwart), sterrenlicht (gebroken wit) en rood. De voorkant van alledrie de uitvoeringen is zwart. Waarschijnlijk verdwijnt de achterkant onder een hoesje, maar jouw favoriete kleur uitkiezen is natuurlijk altijd leuk.

A15-chip en 5G-internet voor alle power die je kunt wensen

Je zou het vanaf de buitenkant misschien niet zeggen, maar aan de binnenkant van de iPhone SE 2022 is er een hoop veranderd. Het toestel is dankzij zijn krachtige A15-chip sneller dan alle concurrenten – ongeacht de prijs. Apple heeft de A15-chip ‘geleend’ van de veel duurdere iPhone 13-serie. Naast zijn ongekende snelheid is de A15-chip ook nog eens lekker energiezuinig.

Voor nog meer snelheid kun je de nieuwe iPhone SE gebruiken in combinatie met een 5G-abonnement. Jawel, je leest het goed – de iPhone SE 2022 ondersteunt eindelijk 5G. Dat betekent dat je sneller kunt internetten dan ooit. Nooit meer vastlopende series in de trein, dus.

De iPhone SE 2022 is Apples goedkoopste iPhone. Je betaalt bij de fabrikant zelf 529 euro voor het 64GB-model. De 128GB-uitvoering kost met 579 euro slechts 5 tientjes meer. Dat is wat ons betreft het overwegen waard, omdat je dan dubbel zoveel opslagruimte hebt. De iPhone SE 2022 is goedkoper dan de iPhone 13, maar helaas een stukje duurder dan de iPhone SE 2020.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de iPhone SE 2022? Houd de website goed in de gaten voor de uitgebreide review. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.