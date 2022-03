‘iPhone SE 2022 verkoopt slecht – Apple grijpt in’

Er doen geruchten de ronde dat Apple de productie van de iPhone SE 2022 aan het afschalen is. De mogelijke oorzaak van deze afname zijn de slechte (voor)verkoopcijfers. Lees in dit artikel meer.

Nikkei Asia: ‘Verkoop iPhone SE 2022 niet zoals verwacht’

Apple zou de productie van de nieuwe iPhone SE 2022, enkele weken na de lancering, stopzetten. De reden is, als we Nikkei Asia mogen geloven, de lage vraag naar de iPhone SE 3. Deze is volgens deze website veroorzaakt door de globale spanningen rondom Rusland en Oekraïne.

Volgens het rapport van Nikkei Asia, gebaseerd op anonieme bronnen, heeft Apple zijn leveranciers laten weten dat ze dit kwartaal twee of drie miljoen minder onderdelen voor de productie van de iPhone SE 2022 moeten leveren dan was aangegeven. We kunnen dus ook voorzichtig concluderen dat de voorverkoop van deze budgettelefoon van Apple ook 3 miljoen lager is uitgevallen dan verwacht.

Ook de productie van de iPhone 13-serie en sommige ongespecificeerde AirPods zijn afgeschaald. Dit komt volgens Nikkei Asia echter door de verandering in het seizoen en heeft niets met de dreiging van een globale oorlog te maken.

Kuo: ‘productie iPhone SE 3 is met 10 miljoen verminderd’

Opvallend is echter het verhaal van een andere Apple-analist, genaamd Ming-Chi Kuo. Deze leaker heeft het vaak bij het juiste eind omtrent Apple geruchten. Hij schat in een tweet in dat Apple de productie en de verkoop van de iPhone SE 2022 van 25 tot 30 miljoen naar ongeveer 15 tot 20 miljoen eenheden moet verlagen.

Ook Kuo dicht deze mindere verkoop en productie van de iPhone SE 2022 toe aan de lage vraag. Hij meldt dat de lockdown van miljoenenstad Shanghai geen invloed heeft op de productie van de nieuwe iPhone SE.

iPhone SE 2022: snelle telefoon in een klein jasje

Apple bracht eerder deze maand de nieuwe iPhone SE uit met een ‘vintage’ design van de iPhone 8. Dit ontwerp met 4,7-icnh scherm vonden we ook al in de iPhone SE 2020. Deze nieuwe budgettelefoon van Apple ondersteunt wél een 5G-verbinding. De iPhone SE 2022 heeft nog steeds een fysieke homeknop en Touch ID. Het meest indrukwekkend aan deze iPhone SE 3 is de A15 Bionic-chip, die we ook in de iPhone 13 vinden.

