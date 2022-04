De iPhone SE 2022 verkoopt slecht, of toch niet?

Onlangs hoorden we allerlei berichten over slechte verkoopcijfers van de iPhone SE 2022. Bekende bron Digitimes zegt echter iets heel anders.

iPhone SE 2022 lijkt toch prima te verkopen

Meerdere bronnen meldden onlangs dat Apple minder iPhone SE 2022-toestellen verkoopt dan verwacht. Zowel bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo als Nikkei Asia bevestigden dit destijds. Digitimes meldt nu echter iets heel anders; volgens de bron heeft Apple nog geen wijzigingen doorgevoerd in het aantal iPhone SE-bestellingen. Dat betekent dat er nog steeds evenveel iPhone SE-telefoons gemaakt worden als voorheen.

Als de verkoopcijfers daadwerkelijk zo tegenvallen, zou Apple de productie echt wel afschalen. Tenminste, dat zou je denken. Wellicht wil Apple de voorraad voorlopig opbouwen om tekorten in de toekomst te voorkomen. Mochten de verkoopcijfers laag blijven, dan gooit Apple de productieaantallen mogelijk pas in het derde kwartaal omlaag.

De features van de iPhone SE 2022

Al met al is er geen enkel concreet bewijs voor de vermeende tegenvallende iPhone SE 2022-verkopen. Ming-Chi Kuo en Nikkei Asia hebben het echter meestal bij het rechte eind – en laten we eerlijk zijn, de iPhone SE 2022 is alles behalve spannend. Het toestel heeft indrukwekkende specificaties, maar er ontbreekt een wow-factor. Mochten de verkoopcijfers daadwerkelijk tegenvallen, dan verbaast dat ons niet.

Meer over de nieuwste budget-iPhone van Apple

Je zou het vanaf de buitenkant misschien niet zeggen, maar aan de binnenkant van de iPhone SE 2022 is er een hoop veranderd. Het toestel is dankzij zijn krachtige A15-chip sneller dan alle concurrenten – ongeacht de prijs. Apple heeft de A15-chip ‘geleend’ van de veel duurdere iPhone 13-serie. Deze chip is ook nog eens energiezuinig, dus de accu gaat lang mee.

Voor nog meer snelheid kun je de nieuwe iPhone SE gebruiken in combinatie met een 5G-abonnement. Jawel, je leest het goed – de nieuwe SE ondersteunt eindelijk 5G. Dat betekent dat je sneller kunt internetten dan ooit. Nooit meer vastlopende series in de trein, dus. Het toestel kost 529 euro. Hiervoor krijg je 64GB aan opslagruimte. De 128GB-uitvoering kost met 579 euro vijf tientjes meer.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met Apples nieuwste budget-toestel? Lees hier onze uitgebreide iPhone SE 2022 review.

