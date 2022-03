iPhone SE 2022 overleeft valtest (maar niet helemaal)

Dit kan natuurlijk niet ontbreken: de valtest van de nieuwe iPhone SE 2022. En wat denk je? Hij is geslaagd! Toch zijn er wel enkele aanmerkingen. Lees in dit artikel alles over deze valtest.

Ceramic Shield in de iPhone SE 2022 werkt

Apple doet vaak gedurfde uitspraken over haar producten. Zo ook over de iPhone SE 2022. Deze heeft het ‘sterkste glas’ van alle smartphones. Natuurlijk zijn er tal van mensen die dit meteen willen uitproberen. Allstate Protection Plans heeft de iPhone SE 2022 onderworpen aan een valtest.

Het bedrijf, waar je je kan verzekeren tegen schade van enorm veel producten, liet de iPhone SE 2022 van een kleine twee meter vallen op de buik, de rug en de zijkant. De ondergrond was bij elke test een doodnormale stoep. Daarnaast hebben ze de smartphone van Apple ook nog een half uur onder water gehouden om de waterbestendigheid te testen. In dit artikel lees je alles over de resultaten!

Valtest iPhone SE 3: De resultaten

Toen de iPhone SE 2022 op zijn buik viel, waren de resultaten gunstig voor Apple. De telefoon kwam er vanaf met slechts ‘kleine schaafplekken’. Geen enkel teken van barstjes of loszittende onderdelen dus. De iPhone 12 en de iPhone 13 haalde eerder rondom hun release destijds dezelfde resultaten. De valtest op de zijkant toonde ook geen kapotte onderdelen. Toen de iPhone SE 3 op zijn rug landde ging het echter mis.

Hoewel de iPhone 12 en 13 deze ippon eenvoudig overleefden, barste het glas van de iPhone SE 2022 na deze valtest direct. Echter, de achterkant bevat hetzelfde materiaal glas (Ceramic Shield) als de voorkant. Het bedrijf dat de tests afneemt, meent dat voornamelijk pure pech en de afgeronde hoeken van deze budgettelefoon, de factoren zijn.

Waterbestendigheid en de beste hoesjes

Wat de waterbestendigheid van de iPhone SE 3 betreft, werd de smartphone door Allstate een half uur een meter onderwater gehouden. Zonder enig probleem doorstond de iPhone SE 2022 dit. Het geluid van de telefoonspeakers waren voor een tijdje een beetje gedempt en een beetje vervormd.

Moraal van het verhaal; Apple kan hele mooie beloftes doen omtrent de valveiligheid van hun iPhone’s, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig hebben wij voor de pechvogels, waaghalzen én de klunzen onder ons, de beste en mooiste hoesjes voor de iPhone SE 2022 op een rij gezet.