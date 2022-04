iPhone SE 2022 blijft slecht verkopen – wat moet Apple doen?

We hoorden al geluiden dat de iPhone SE 2022 minder goed verkoopt dan Apple had verwacht. Nu bevestigen nog meer bronnen de tegenvallende verkoopcijfers. In dit artikel leggen we uit wat er (mogelijk) aan de hand is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vorige iPhone SE’s verkochten beter dan iPhone SE 2022

We hoorden van eerdere bronnen al dat Apple de productie van de iPhone SE 3 af had geschaald. Nu zijn er nieuwe onderzoeken die aantonen dat de iPhone SE 2022 niet zo goed verkoopt als dat het bedrijf uit Cupertino oorspronkelijk berekende.

Een enquête van Wave7 onder winkels en online aanbieders van de budgettelefoon van Apple, toont aan dat de iPhone SE 3 minder gevraagd is dan de voorgangers. Slechts 10 procent van de verkopers meldt dat de vraag juist is gestegen.

Mogelijke oorzaken van de slechte verkoopcijfers

Wave7 is niet alleen uit op cijfers, maar probeert ook de oorzaak te achterhalen. Het meest voor de hand liggend is dat Apple de marketing rondom het verkopen van de iPhone SE 3 niet genoeg heeft uitgewerkt. Het gebrek aan reclame wordt duidelijk op Apple’s YouTube-kanaal. Daar zien we maar één video die gericht is op de iPhone SE 2022. Dit is dezelfde video die we zagen bij het lente-event ‘Peek Performance’.

Een andere oorzaak is volgens de aanbieders het kleine formaat van de budgettelefoon. Met een display van ‘maar’ 4,7 inch is de iPhone SE 3 de telefoon met het kleinste scherm die door Apple wordt verkocht. Ook zou het design té verouderd zijn vergeleken met andere budgetmodellen of de mini-versies van de vlaggenschepen van Apple.

Bijvoorbeeld: de iPhone 12 mini is refurbished goedkoper dan een nieuwe iPhone SE 2022. Met deze mini krijg je een moderner strakker design en heb je niet per se het gevoel dat je een budgetmodel in handen hebt. Je vergeet door het verouderde design vaak dat het onder de motorkap van de iPhone SE 2022 meer dan snor zit.

iPhone SE 3: onze bevindingen

Deze redenering sluit aan bij onze bevindingen na het testen van de iPhone SE 2022. Dat de iPhone SE 3 slecht ging verkopen, komt voor ons dus niet geheel uit de lucht vallen. Ben je benieuwd naar onze ervaringen met Apples nieuwste budgetmodel? Lees hier onze uitgebreide iPhone SE 2022 review.

Houd onze website in de gaten voor de laatste Apple-nieuwtjes. Op de hoogte blijven kan ook via onze gratis iPhoned-app en onze nieuwsbrief.