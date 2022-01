‘Release van iPhone SE 2022 is waarschijnlijk eind april’

De eerste nieuwe iPhone van 2022 is een iPhone SE. En de kans is groot dat de iPhone SE 2022 release eind april of begin mei plaatsvindt. Dit meldt een betrouwbare Apple-analist.

iPhone SE 2022 release

Het nieuws over de derde generatie iPhone SE wordt op Twitter gemeld door Ross Young, een expert in de display-industrie. Hij heeft in het verleden bewezen goed geïnformeerd te zijn als het gaat om toekomstige Apple-producten.

Young schrijft dat de paneelproductie van de iPhone SE 2022 deze maand van start gaat. De uiteindelijke assemblage zal waarschijnlijk in maart beginnen. Op basis van deze planning verwacht Young dat Apple de iPhone SE 3 in de tweede helft van april of begin mei lanceert.

De vorige iPhone SE-modellen verschenen ook in het voorjaar. De lancering van de eerste iPhone SE vond plaats in maart 2016. De tweede generatie iPhone SE werd in april 2020 aangekondigd. Eerder meldde de betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg dat Apple een voorjaarsevenement organiseert om de nieuwe iPhone SE en andere nieuwe hardware aan te kondigen.

Vernieuwingen iPhone SE

Aan de iPhone SE 2022 verandert overigens niet zoveel. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid exact hetzelfde ontwerp als de huidige versie. Je mag dus weer een 4,7-inch scherm verwachten en de thuisknop met Touch ID is opnieuw aanwezig. De belangrijkste veranderingen zijn een krachtigere A15 Bionic-chip en 5G-ondersteuning, die de instap-iPhone veel toekomstbestendiger maakt.

We verwachten dat de prijs onveranderd blijft. Dit zou betekenen dat de iPhone SE 2022 een startprijs heeft van 489 euro. Daarmee wordt de SE veruit de goedkoopste telefoon die Apple aanbiedt, terwijl hij met de A15 en 5G-ondersteuning helemaal bij de tijd is.

En terwijl de derde generatie iPhone SE nog moet verschijnen, is Apple alweer bezig met de versie die daarna komt. In 2023 of 2024 brengt Apple vermoedelijk de vierde generatie uit, die wél een nieuw ontwerp heeft. In een eerdere tweet meldde Ross Young dat de iPhone SE 4 een 5,7-inch scherm heeft. Het is nog niet duidelijk of de SE dan een modern ontwerp met Face ID krijgt.

