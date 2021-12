‘Nieuwe iPhone SE 2022 gaat bijna in proefproductie’

De lancering van de volgende generatie iPhone SE is nabij. Apple zou zijn gestart met de proefproductie van de iPhone SE 2022. Dit melden verschillende bronnen.

iPhone SE 2022 in proefproductie

Er gaan al lang geruchten dat Apple een nieuwe versie van de populaire iPhone SE ontwikkelt. Volgens onder meer de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo zou de tech-gigant de telefoon in het eerste kwartaal van 2022 willen uitbrengen.

Een snelle lancering van de iPhone SE is nu nog aannemelijker, nu de Chinese websites MyDrivers en ITHome informatie hebben dat Apple op zeer korte termijn met de proefproductie van de derde generatie iPhone SE start. Dit is de laatste fase voor een iPhone in massa wordt geproduceerd.

ITHome voegt daaraan toe dat verschillende leveranciers zich klaarmaken om de onderdelen van de iPhone SE 2022 te verzenden. Daarmee ziet het ernaar uit dat Apple op schema ligt om de budgetvriendelijke iPhone in het voorjaar te lanceren. Waarschijnlijk gebeurt dat eind maart of begin april.

Wat is er nieuw?

Volgens de laatste geruchten verandert er weinig aan het uiterlijk van de iPhone SE. Opnieuw heeft hij een 4,7-inch lcd-scherm met thuisknop. Ook is er wederom een enkele cameralens aan de achterkant, al verbetert Apple wel de sensor. Ook voegt het bedrijf mogelijk nieuwe functies toe, waaronder de Nachtmodus.

Toch zijn er goede redenen om op de nieuwe iPhone SE te wachten – mocht je er een willen kopen. Apple stopt er waarschijnlijk een krachtige A15 Bionic-chip in, die we al kennen van de nieuwste iPhone 13 (Pro). De huidige SE heeft een A13 Bionic-chip die twee jaar ouder is. Bovendien krijgt de nieuwste iPhone SE voor het eerst 5G-ondersteuning.

De huidige iPhone SE kost 489 euro en naar verwachting houdt Apple vast aan deze prijs. In het voorjaar heb je dus een betere iPhone SE, voor evenveel geld. Ben je uit op een nieuwe SE, dan loont het dus om nog even te wachten.

