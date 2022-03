iPhone SE 2022 is duurder: dit is de nieuwe prijs

Nog steeds is de iPhone SE veruit de meest betaalbare smartphone die Apple verkoopt. Maar de nieuwe versie die Apple dinsdagavond presenteerde, is niet zo voordelig als zijn voorganger. Hieronder lees je over de iPhone SE 2022 prijs.

iPhone SE 2022 prijs

De eerste iPhone SE die Apple in 2016 uitbracht had na de lancering een prijskaartje van 489 euro. Dit bedrag hing de tech-gigant uit Cupertino ook aan de tweede generatie iPhone SE, die in april 2020 verscheen. Maar helaas: de iPhone SE 2022 kost een paar tientjes meer.

Dit zijn de iPhone SE 2022 prijzen:

Prijs iPhone SE 2022 (64 GB): 529 euro

Prijs iPhone SE 2022 (128 GB): 579 euro

Prijs iPhone SE 2022 (256 GB): 699 euro

Het is voor het eerst dat Apple de iPhone SE verkoopt met een opslagoptie van 256 GB. Voor de meeste mensen zullen 64 GB op 128 GB echter voldoende zijn, zéker als je iCloud gebruikt. Hoeveel opslag je met je huidige iPhone hebt, zie je via ‘Instellingen>Algemeen>iPhone-opslag’. Dit geeft een goede indicatie van wat je nodig hebt.

Alle iPhone-prijzen op een rij

De iPhone SE heeft dezelfde moderne A15 Bionic-chip als de iPhone 13-modellen die Apple in september 2021 presenteerde. Het prijsverschil is echter groot. Het goedkoopste iPhone 13-model (de mini-variant) heeft een instapprijs van 809 euro. Voor de reguliere iPhone 13 betaal je 909 euro.

Daarnaast verkoopt Apple nog wat oudere iPhone-modellen, waaronder de iPhone 11. Dit is een interessant alternatief voor de iPhone SE, want die is bij Apple maar zestig euro duurder dan de iPhone SE. En de iPhone 11 heeft een groter 6,1-inch scherm en een dubbele camera aan de achterkant. Bij andere online winkels is het toestel zelfs nog goedkoper, zo valt te zien in de iPhone 11 prijsvergelijker.

Dit zijn de startprijzen van de iPhones die Apple momenteel verkoopt:

iPhone 13 Pro Max: 1259 euro

iPhone 13 Pro: 1159 euro

iPhone 13: 909 euro

iPhone 13 mini: 809 euro

iPhone 12: 809 euro

iPhone 12 mini: 689 euro

iPhone 11: 589 euro

iPhone SE: 529 euro

Meer weten over de nieuwe iPhone SE? Check het artikel iPhone SE 2022: veel beter, maar ook duurder.

Vanaf 11 maart te bestellen

Check aanstaande vrijdag 11 maart voor de beste prijs en actuele levertijden onze prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

Of ga hem pre-orderen bij een van de volgende aanbieders.

iPhone SE 2022 met abonnement

