Poll: ga jij de iPhone SE 2022 kopen?

Gisteren was het dan eindelijk zover: Apple heeft de nieuwe iPhone SE 2022 gepresenteerd. Het toestel is stukken beter dan zijn voorganger, maar ook iets duurder. Ga jij overstappen? Laat het ons weten in de iPhone SE 2022 poll.

Ga jij overstappen op de iPhone SE 3?

Vanaf vrijdag aanstaande, 14 uur, gaat de iPhone SE 3 officieel in de voorverkoop. Het nieuwe budget-model van Apple heeft een A15 Bionic-chip, een grotere batterij én komt in nieuwe kleuren. Genoeg redenen om over te stappen op deze telefoon dus, ook al is-ie ietsjes duurder geworden.

Wij zijn erg benieuwd of jij van plan bent om de nieuwe iPhone SE 2022 te kopen. Door zijn lage prijs, krachtige hardware en compacte formaat zal de iPhone SE 3 voor veel mensen een aantrekkelijke smartphone zijn. Helemaal wanneer je nu een oude iPhone hebt, is dit een voordelige manier om weer up-to-date te zijn.

Doe mee aan onze iPhone SE 2022 poll

Ga je de iPhone SE 2022 kopen, of – voor iets later – heb je hem al besteld? Of ga je liever voor een iPhone 13 mini of wacht je zelfs op de iPhone 14? Doe mee aan de poll hieronder en laat je stem horen!

Kies je voor een andere iPhone die nu al beschikbaar is? Laat ons dan in de reacties weten welke dat is.

De iPhone SE 2022 in een notendop

De iPhone SE 2022 is Apple’s nieuwe budgetmodel. Net als zijn voorganger heeft de iPhone SE 3 een 4,7-inch scherm, met een thuisknop. Het design is dus een beetje ouderwets, maar aan de binnenkant vind je dan wel hardware die erg bij de tijd is.

Zo is de A15-processor de snelste smartphone-chip van het moment en het glas van het scherm het hardste ooit. Zeker als de prijs voor jou het belangrijkst is, is de iPhone SE 2022 het overwegen waard.

Vanaf 11 maart te bestellen

Check aanstaande vrijdag 11 maart voor de beste prijs en actuele levertijden onze prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

