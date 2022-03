Survey: ‘iPhone SE 2022 is ontzettend populair’

Twee weken terug vroegen we je in een poll of je van plan bent om over te stappen op de iPhone SE 2022. En de resultaten van de survey zijn nogal verbazingwekkend. Lees snel door voor de resultaten.

iPhone SE 2022 – een goede deal?

Apple heeft recent de iPhone SE 2022 – sommigen noemen hem ook de iPhone SE 3 – gelanceerd. Deze lijkt enorm op zijn voorganger, de iPhone SE 2020. Apple heeft er wederom voor gekozen om de oude behuizing van de iPhone 8 te voorzien van de allernieuwste hardware. Dat zijn bijvoorbeeld de A15 Bionic-chip, evenals het ‘hardste glas ooit op een smartphone’.

Hierdoor is de iPhone SE 2022 een ontzettend goede deal – mits je kunt leven met een ietwat gedateerd design en het vrij kleine scherm. Je krijgt een relatief goedkoop toestel dat nog lange tijd wordt voorzien van updates.

De resultaten van de survey

Uit een poll onder alle lezers van iPhoned blijkt dat de iPhone SE 2022 wel heel populair is. Bijna 37 procent was van plan om de iPhone SE 3 te kopen of had hem zelfs al besteld. Net iets meer mensen, namelijk zo’n 39 procent, wachten toch nog liever op de iPhone 14. 24 procent was een beetje teleurgesteld door de iPhone SE en heeft daarom besloten om nú een andere iPhone te halen. Wij concluderen hieruit dat de iPhone SE 2022 weer een succes voor Apple gaat worden.

iPhone SE 2022 kopen

De iPhone ligt sinds 18 maart officieel in de winkels en is ook per direct beschikbaar bij alle grote webshops. Ben je na het lezen van deze resultaten ook overtuigd? Hieronder hebben we de shops met de beste deals op een rij gezet:

