3x waarom de iPhone SE 2022 nu al een teleurstelling is

Het duurt niet meer lang, of de iPhone SE 2022 wordt gelanceerd. Zijn voorganger was – terecht – een groot succes, maar de SE van dit jaar gaat volgens de laatste geruchten tegenvallen. iPhoned vertelt je waarom je de iPhone SE 2022 niet moet kopen, en wat een goed alternatief is.

Niet kopen: iPhone SE 2022

Toen de tweede generatie van de iPhone SE er in 2020 uitkwam, zag het iPhone-landschap er nog compleet anders. Apple had een half jaar terug de iPhone 11-lijn gepresenteerd, en vernietigde daarmee alle hoop op een kleine, compacte iPhone. De kleinste iPhone was toen de iPhone 11 Pro met een 5,8-inch scherm.

De iPhone SE 2020 kwam toen als geroepen. Grotendeels dezelfde moderne hardware als in de iPhone 11, maar dan in het compacte jasje van de iPhone 8. En de lage prijs van slechts € 489 deed de rest. Het toestel was toen snel uitverkocht en de vraag ernaar leek zelfs Apple te verrassen. De SE 2022 slaat weer dezelfde weg in, maar volgens iPhoned heeft die het nu veel lastiger en gaat bovendien tegenvallen ook nog. We geven 3 redenen waarom je niet op de iPhone SE 2022 hoeft te wachten.

1. De iPhone SE 2022 wordt best saai

De iPhone SE 2022 lijkt een best saaie telefoon te worden. Hij mag dan wel een A15-chip en 5G-ondersteuning krijgen, maar voor de rest lijkt die er precies hetzelfde uit te zien als zijn voorganger, die op zijn beurt sprekend op de iPhone 8 uit 2017 lijkt.

Je rekent goed, dat is dus een 5 jaar oud design. En Apple lijkt er niet eens moeite voor te doen om dat anders te laten ogen, want volgens de laatste geruchten verschijnt de SE 2022 weer in dezelfde kleuren als zijn voorganger. Het lijkt er bijna op alsof Apple wil dat de iPhone SE 2022 op geen enkele manier ‘nieuw’ lijkt.

2. Touch ID heeft geen bestaansrecht meer

Door de corona-pandemie met de mondkapjes hadden iPhone SE-gebruikers de laatste twee jaar nog wel een voordeel ten opzichte van de gebruikers met een iPhone met Face ID. Want Apple’s gezichtsherkenning kon geen ‘halve’ smoelen herkennen. Touch ID op de thuisknop werkt dan toch wat gemakkelijker.

Maar: in iOS 15.4 werkt Face ID eindelijk ook met mondkapjes! En beter nog: het lijkt dat de mondkapjes sowieso weer helemaal gaan verdwijnen. Heeft Touch ID op de iPhone dus nog een bestaansrecht? Volgens ons niet. Het is minder praktisch én minder veilig.

3. Er is een veel betere kleine telefoon

Waarschijnlijk stapten twee jaar terug heel veel mensen die een kleine telefoon wilden over vanaf een iPhone 8 of ouder. Maar nog geen half jaar na de presentatie van de iPhone SE 2020, onthulde Apple de iPhone 12 mini. Deze was kleiner (!) dan de SE, maar had wel een randloos scherm zonder thuisknop en álle foefjes zoals Face ID en de dubbele camera.

Met de update naar de iPhone 13 mini een jaar later was ook het laatste puntje van kritiek (de matige accutijd) verholpen. Kortom, anno 2022 is er een veel betere kleine telefoon, en dat is de iPhone 13 mini. En zoals je in de prijsvergelijker hieronder ziet, is deze niet eens zo veel duurder dan de SE 2022. En als je voor de iPhone 12 mini gaat, is het prijsverschil zelfs miniem.

Kortom, een iPhone 12 of 13 mini is vele malen betere telefoon. En bedenk ook dat Apple nu wederom lijkt te stoppen met de kleine telefoons. Wil je een echt moderne kleine telefoon? Ga dan sowieso voor de iPhone 12 of 13 mini.