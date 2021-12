Nieuwe iPhone SE in aantocht: leveranciers treffen voorbereidingen

Er zijn nieuwe aanwijzingen dat Apple op korte termijn een derde generatie iPhone SE uitbrengt. Meerdere leveranciers van Apple bereiden zich namelijk voor op het verzenden van onderdelen voor de iPhone SE 3, die in 2022 moet verschijnen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone SE 2022: lancering op komst?

Dit meldt het Taiwanese DigiTimes. Zij hebben in het verleden bewezen dichtbij het Apple-vuur te zitten. Het volledige bericht op DigiTimes moet nog verschijnen – er is alleen een preview te lezen. Maar daarin valt te lezen dat Apple-leveranciers voorbereidingen treffen voor de nieuwe iPhone SE. De eerste onderdelen worden binnenkort verzonden.

Deze week was er meer iPhone SE-nieuws. De zeer betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo liet weten dat Apple voor zowel 2022 als 2023 een iPhone SE op de planning heeft staan. De eerste lijkt erg op het huidige model en heeft opnieuw een scherm van 4,7 inch.

Vernieuwingen iPhone SE

De belangrijkste vernieuwingen van de iPhone SE 2022 zijn waarschijnlijk 5G-ondersteuning en een krachtigere chip. Waarschijnlijk stopt Apple er de A15 Bionic-chip in. Dit is de processor van de iPhone 13-serie en nieuwste iPad mini.

Kijk je uit naar een iPhone SE met een nieuw ontwerp, dan moet je tot het voorjaar van 2023 wachten. Volgens Kuo verschijnt dan de vierde generatie iPhone SE, met meer interessante verbeteringen. Het toestel zou bijvoorbeeld een groter scherm krijgen, met een moderner design. Naar verluidt lijkt hij op de iPhone XR uit 2018. Verder zou de SE uit 2023 meer RAM-geheugen hebben: 4 GB.

Release

Het duurt waarschijnlijk nog maar een paar maanden tot de nieuwe iPhone SE 2022 verschijnt. De verwachting is dat Apple het toestel in het voorjaar presenteert – waarschijnlijk in maart of april.

Ben je uit op een nieuwe iPhone en wil je de SE, dan doe je er dus goed aan om even te wachten. Je krijgt dan een betere telefoon voor ongeveer evenveel geld, want we verwachten dat Apple weinig verandert aan de prijs. De huidige iPhone SE kost 489 euro.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste iPhone SE-nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwbrief: