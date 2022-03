iPhone SE 2022 nu te bestellen: hier vind je de beste prijzen

De iPhone SE 2022 is vanaf nu in Nederland te bestellen. Dit kan los of in combinatie met een abonnement. In dit artikel lees je waar je de beste iPhone SE 2022 prijzen vindt!

iPhone SE 2022 kopen: het kan nu!

Om 14.00 uur Nederlandse tijd is de iPhone SE 2022 pre-order van start gegaan, waardoor het mogelijk is om je nieuwe iPhone te reserveren. Ben je van plan om het toestel in huis te halen? Dan is het slim om snel een pre-order te plaatsen. De wachttijden lopen over het algemeen rap op wanneer Apple een nieuwe iPhone uitbrengt. Hoewel dit met de iPhone SE minder drastisch zal zijn als bijvoorbeeld met de iPhone 13, wil je het toestel natuurlijk zo snel mogelijk in huis hebben.

Als je hebt bepaald welke kleur je wil en hoeveel opslagruimte je nodig hebt, moet je ook nog kijken of je de smartphone met een abonnement koopt, of ‘m liever los in huis haalt. Hieronder zetten we alle deals bij Nederlandse webshops op een rijtje. Volgende week vrijdag (18 maart) worden de eerste exemplaren bezorgd.

iPhone SE 2022 met abonnement

Uiteraard zullen ook onze prijsvergelijkers voor een iPhone SE 2022 (los toestel) of een iPhone SE 2022 met abonnement vanaf 14.00 uur gevuld worden met de meest actuele prijzen en levertijd.

Razendsnelle A13-chip en 5G-internet in een bekend jasje

Het design van de nieuwe iPhone SE is hetzelfde gebleven als het ontwerp van de iPhone SE 2020 – die hetzelfde design had als de iPhone 8. Dat betekent dat de smartphone een bijna vintage uiterlijk heeft, met een flink voorhoofd, een dikke kin en een ronde Touch ID-homeknop.

Aan de binnenkant is er wél een hoop veranderd. De iPhone SE 2022 is dankzij zijn krachtige A15-chip sneller dan alle concurrentie – ongeacht de prijs. Apple heeft deze chip ‘geleend’ van de veel duurdere iPhone 13-serie. Qua snelheid heb je met de iPhone SE 2022 dus een echte topper in handen. Ook is de A15-chip energiezuiniger, waardoor de accu van de iPhone SE 2022 langer meegaat.

Tot slot kun je de nieuwe iPhone SE gebruiken in combinatie met een 5G-abonnement. Jawel; de iPhone SE 2022 ondersteunt eindelijk 5G. Dat betekent dat je sneller kunt internetten dan ooit.

De iPhone SE 2022 is Apples goedkoopste iPhone. Je betaalt bij Apple zelf 529 euro voor het 64GB-model. Dit is behoorlijk weinig opslag, dus wij zouden zelf voor de 128GB-uitvoering gaan – deze kost 579 euro. De iPhone SE 2022 is goedkoper dan de iPhone 13, maar helaas een stukje duurder dan de iPhone SE 2020.

Ben je benieuwd naar onze ervaringen met de iPhone SE 2022? Houd de website goed in de gaten voor de uitgebreide review. Ook kun je ons volgen via de gratis iPhoned-app en de nieuwsbrief.